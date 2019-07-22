На Алтае начали проверку после гибели туриста под лавиной

БАРНАУЛ, 22 июл - РИА Новости. Следственный комитет России по Республике Алтай начал проверку по факту гибели туриста из-за схода снежной лавины, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

По данным следователей, сообщение о происшествии поступило в МЧС от группы туристов 21 июля - они совершали восхождение на гору Актру Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай. После схода снежной лавины двое туристов оказались под снежным покровом. Один из них — житель Бийска — погиб. Участники туристического похода извлеки своих товарищей из-под снега.

"По факту гибели туриста проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.