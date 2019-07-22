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РИА Новости

На Кубани четыре человека погибли в ДТП

09:10
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СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Авария случилась в понедельник около 5.50 на 1433-м километре автодороги М-4 "Дон" в Туапсинском районе.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2114" выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Nexia. Погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир иномарки", - говорится в релизе.
В больницу доставлены четыре пассажира Daewoo, в том числе десятилетняя девочка и четырехлетний мальчик.
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