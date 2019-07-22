На Кубани четыре человека погибли в ДТП

СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Авария случилась в понедельник около 5.50 на 1433-м километре автодороги М-4 "Дон" в Туапсинском районе.
"По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2114" выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Nexia. Погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир иномарки", - говорится в релизе.
В больницу доставлены четыре пассажира Daewoo, в том числе десятилетняя девочка и четырехлетний мальчик.