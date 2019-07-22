Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич усомнился в политической легитимности будущего парламента в связи с низкой явкой избирателей на выборах.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. После обработки 35,51% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 42,19%, партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,75%. Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,71%, далее идет партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,15%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,39%.
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"Вызывает огромный вопрос политическая легитимность следующего парламента, в первую очередь – результаты партии власти и партии президента. Люди не поддержали и выразили свой протест своей неявкой тем идеям, которые были предложены и представлены "Слугой народа" и президентом (Владимиром) Зеленским", - сказал Шуфрич в понедельник на брифинге партии, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
Кроме того, Шуфрич считает, что явка на выборах может свидетельствовать о том, что граждане Украины усомнились в команде президента.
"Менее 50% наших граждан, а я не помню, когда последний раз с таким результатом проводились национальные выборы, это очень серьезный сигнал. Это своего рода красная карточка нынешней власти на 63 день нахождения при власти и соответствующая оценка наших граждан. С таким багажом проводить реформы будет крайне сложно и очень много еще придется объяснить нашим гражданам: что такое "Слуга народа" и кто же наш президент", - сказал он.