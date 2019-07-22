Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады

"Менее 50% наших граждан, а я не помню, когда последний раз с таким результатом проводились национальные выборы, это очень серьезный сигнал. Это своего рода красная карточка нынешней власти на 63 день нахождения при власти и соответствующая оценка наших граждан. С таким багажом проводить реформы будет крайне сложно и очень много еще придется объяснить нашим гражданам: что такое "Слуга народа" и кто же наш президент", - сказал он.