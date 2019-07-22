В Хабаровском крае мужчина с ребенком пропали во время сплава

ХАБАРОВСК, 22 июл — РИА Новости. Мужчина и его восьмилетняя дочь пропали в Хабаровском крае после того, как их катамаран перевернулся, еще двух детей удалось спасти, сообщает в понедельник региональный главк МЧС.

Накануне группа туристов совершала сплав по реке Амгунь на двух катамаранах, направляясь в поселок Березовый со станции Сулук. В какой-то момент перевернулся один из катамаранов, на котором находились отец и трое его детей.

"Двое детей, на которых, по словам очевидцев, были спасательные жилеты, спасены. В то же время 63-летний мужчина и его восьмилетняя дочь, которые были без спасательных средств, пропали. Их судьба остается неизвестной", - говорится в релизе.

Спасенных детей очевидцы отвезли в пожарную часть ближайшего к месту ЧП поселка Джамку Солнечного района. Спасателям о ЧП стало известно только тогда, поскольку группа не была зарегистрирована в МЧС, как требуют правила безопасности.

Сотрудник главка выехал вместе с добровольцами на место и обследовал береговую линию и акваторию, но пропавших найти не удалось. Сегодня утром на место отправилась усиленная группа спасателей.