Более 2,7 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита с начала года

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 2,7 миллиона человек с начала года были привиты от клещевого энцефалита, сообщается на Более 2,7 миллиона человек с начала года были привиты от клещевого энцефалита, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Сообщается, что пострадавшие от укусов клещей обращаются в этом году в медицинские организации не чаще, чем обычно.

"С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,750 миллиона человек, планируется привить более 3,1 миллиона человек", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в большинстве субъектов уже приступили к акарицидным обработкам, они уже были проведены на территории более 163 тысяч гектаров. Также в Южном и Северо-Кавказском округах проводятся обработки скота.