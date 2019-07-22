Более 2,7 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита с начала года

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 2,7 миллиона человек с начала года были привиты от клещевого энцефалита, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Сообщается, что пострадавшие от укусов клещей обращаются в этом году в медицинские организации не чаще, чем обычно.
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"С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,750 миллиона человек, планируется привить более 3,1 миллиона человек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в большинстве субъектов уже приступили к акарицидным обработкам, они уже были проведены на территории более 163 тысяч гектаров. Также в Южном и Северо-Кавказском округах проводятся обработки скота.
С участием специалистов Роспотребнадзора на телеканалах вышло более 2200 сюжетов, опубликовано свыше 5,3 тысячи сообщений по предупреждению распространения инфекций, передающихся с укусами насекомых, издано более 492 тысяч памяток. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.