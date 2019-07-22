В районе, где провалился участок трассы "Амур", восстановили движение

ХАБАРОВСК, 22 июл — РИА Новости. Режим ЧС в Сковородинском районе Амурской области, введенный из-за обрушения участка федеральной трассы "Амур", снят после восстановления проезда по дороге, сообщается на сайте правительства региона в понедельник.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в Сковородинском районе произошёл обвал части дорожного полотна, два человека пострадали. В районе был введен режим ЧС.

По информации регионального главка МЧС, провал произошел в воскресенье утром на 834-м километре федеральной трассы Р-297 "Амур".