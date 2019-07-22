В районе, где провалился участок трассы "Амур", восстановили движение

ХАБАРОВСК, 22 июл — РИА Новости. Режим ЧС в Сковородинском районе Амурской области, введенный из-за обрушения участка федеральной трассы "Амур", снят после восстановления проезда по дороге, сообщается на сайте правительства региона в понедельник.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в Сковородинском районе произошёл обвал части дорожного полотна, два человека пострадали. В районе был введен режим ЧС.
По информации регионального главка МЧС, провал произошел в воскресенье утром на 834-м километре федеральной трассы Р-297 "Амур".
"В Сковородинском районе режим ЧС, введенный в связи с провалом на федеральной трассе "Амур", снят, движение легкового транспорта на участке восстановлено", - говорится в сообщении.