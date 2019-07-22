В одном из районов Приамурья из-за дождей ввели режим ЧС

ХАБАРОВСК, 22 июл — РИА Новости. Режим ЧС введен в Зейском районе Амурской области из-за сильных дождей, сообщается на Режим ЧС введен в Зейском районе Амурской области из-за сильных дождей, сообщается на сайте правительства региона в понедельник.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в Амурской области режим ЧС ввели в Сковородинском районе и городе Зея, а также городе Благовещенске, который пострадал от предыдущего циклона. В Сковородинском районе произошёл обвал части дорожного полотна, два человека пострадали. В городе Зее было подтоплено 24 двора, а в селе Овсянка 12 дворов. Также было подтоплено несколько участков местных дорог.

"На территории Зеи и Зейского района накануне введён режим ЧС. По данным на утро 22 июля сложная обстановка из-за прохождения циклона остаётся в Михайловском и Магдагачинском районах. Опасные явления зафиксированы в селе Поярково, где выпало 48 миллиметров осадков за 12 часов и в селе Тыгда, где за 4 часа выпало 67 миллиметров осадков", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в городе Зея специальная комиссия установила факт подтопления 24 приусадебных участков и 3 жилых домов, где вода была выше уровня пола. Кроме того, количество подтопленных дворов в Овсянке увеличилось до 49. Здесь откачивают воду. В Тамбовском районе в результате скопления дождевых вод, произошло подтопление погребов и приусадебных участков жилого сектора.

По данным "Амурского ЦГМС", в течение суток из-за дождей ожидается подъем воды в реке Правый Уркан в Зейском районе. Уровень воды накануне составил 285 сантиметров, 23 июля он может подняться на 3,5-4 метра и достигнуть отметки 640-700 сантиметров. Опасным для этой местности считается уровень в 670 сантиметров.