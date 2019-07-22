Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T07:47Z
https://ria.ru/20190722/1556751050.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В одном из районов Приамурья из-за дождей ввели режим ЧС

07:47
256
ХАБАРОВСК, 22 июл — РИА Новости. Режим ЧС введен в Зейском районе Амурской области из-за сильных дождей, сообщается на сайте правительства региона в понедельник.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в Амурской области режим ЧС ввели в Сковородинском районе и городе Зея, а также городе Благовещенске, который пострадал от предыдущего циклона. В Сковородинском районе произошёл обвал части дорожного полотна, два человека пострадали. В городе Зее было подтоплено 24 двора, а в селе Овсянка 12 дворов. Также было подтоплено несколько участков местных дорог.
"На территории Зеи и Зейского района накануне введён режим ЧС. По данным на утро 22 июля сложная обстановка из-за прохождения циклона остаётся в Михайловском и Магдагачинском районах. Опасные явления зафиксированы в селе Поярково, где выпало 48 миллиметров осадков за 12 часов и в селе Тыгда, где за 4 часа выпало 67 миллиметров осадков", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в городе Зея специальная комиссия установила факт подтопления 24 приусадебных участков и 3 жилых домов, где вода была выше уровня пола. Кроме того, количество подтопленных дворов в Овсянке увеличилось до 49. Здесь откачивают воду. В Тамбовском районе в результате скопления дождевых вод, произошло подтопление погребов и приусадебных участков жилого сектора.
Тайфун в Приморском крае. Архивное фото
04:16
Во Владивостоке за ночь выпала половина месячной нормы осадков
По данным "Амурского ЦГМС", в течение суток из-за дождей ожидается подъем воды в реке Правый Уркан в Зейском районе. Уровень воды накануне составил 285 сантиметров, 23 июля он может подняться на 3,5-4 метра и достигнуть отметки 640-700 сантиметров. Опасным для этой местности считается уровень в 670 сантиметров.
Отмечается, что есть вероятность подтопления низких мест в селе Ивановка Зейского района, незащищенных дамбой, и подъездных дорог. Для оказания помощи населению на место выехали спасатели. В населенных пунктах, находящихся под угрозой подтопления, есть десятидневный запас продовольствия, медикаментов и топлива.
Краснодар после дождя
Вчера, 19:18
В Краснодаре количество подтопленных территорий увеличилось вдвое
000011
Обсудить 0
Амурская областьПроисшествия
Рекомендуем
В районе, где провалился участок трассы "Амур", восстановили движение
РИА
Новости
Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области. Архивное фото
В Приамурье ливни размыли автомобильные дороги к трем поселкам
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц Львова. Архивное фото
"Слуга народа" удерживает лидерство после обработки 35% протоколов
Лента
новостей
В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
Тайфун "Данас" в Приморье ослаб до циклона
Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии
В районы Приморья, где ожидаются подтопления, отправили водоналивные дамбы
Тайфун в Приморском крае. Архивное фото
Во Владивостоке за ночь выпала половина месячной нормы осадков
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
В Приангарье для пострадавших проведут ярмарки с предложениями жилья
Уйгурские мусульмане выбирают молельные коврики на рынке в Хотане. Архивное фото
В Китае заявили, что ислам не был добровольным выбором синьцзянских уйгуров
В Китае в результате наводнения погибли четыре пеших туриста
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
Президент Туркмении поручил отправить в Афганистан гуманитарную помощь
В Хабаровске неизвестный напал с ножом на мужчину с ребенком
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля
09:58В Херсоне машина, перевозившая избирательные бюллетени, попала в ДТП
09:58Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"
09:54В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
09:53Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:53Гонконгская полиция объяснила, почему поздно прибыла на место столкновений
09:38В Оренбургской области сотрудник МЧС погиб при тушении природного пожара
09:32Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
09:32Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска отправили на Байконур
09:26Western Union ограничила сумму переводов за границу
09:25Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом
09:21Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич
09:15В Приангарье для пострадавших проведут ярмарки с предложениями жилья
09:14Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду
09:10Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
09:10На Алтае начали проверку после гибели туриста под лавиной
09:10На Кубани четыре человека погибли в ДТП
09:06Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
09:03В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
08:58Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
Лента новостейМолния