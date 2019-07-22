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РИА Новости

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

07:04
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CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
По его мнению, кабинет министров специально загоняет Украину в долги, чтобы подставить главу государства.
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Он назвал политику правительства антинародной и в подтверждение своих слов заявил о невыполнении бюджета в размере "около ста миллиардов".

"И что сделали за полгода наши министры и Национальный банк? Они выпустили облигации внутреннего займа на 232 миллиарда гривен — это, на минуточку, девять миллиардов долларов, которые через четыре-шесть месяцев нужно вернуть, как раз осенью, и это даже больше, чем определил бюджет", — сказал экс-министр.

Попов также посетовал, что Зеленский и его администрация никак не отреагировали на эту ситуацию.
По словам экс-депутата, если глава государства не прислушается к "патриотически настроенным специалистам, желающим вывести страну из кризиса", то проблемы будут не только у него самого, но и у всей Украины.
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Обсудить 11
Ситуация на УкраинеАлександр ПоповВладимир ГройсманВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
А что удивляться, когда власти Украины что-то делали для украинцев? Да никогда!!! Власти занимались только гадостями в адрес России, собственным обогащением и развалом своей страны на радость Западу... Украину ждет судьба Югославии, ибо Западу не нужны большие и многочисленные страны, ибо мелкими типами Трибалтии проще управлять!!!😞😞😞
22 июля, 07:28
Alex Ak.
4010000
Надоели новости про Украину.
22 июля, 09:04
Арсений Понфиленко
1101002
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