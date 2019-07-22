На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
По его мнению, кабинет министров специально загоняет Украину в долги, чтобы подставить главу государства.
Он назвал политику правительства антинародной и в подтверждение своих слов заявил о невыполнении бюджета в размере "около ста миллиардов".
"И что сделали за полгода наши министры и Национальный банк? Они выпустили облигации внутреннего займа на 232 миллиарда гривен — это, на минуточку, девять миллиардов долларов, которые через четыре-шесть месяцев нужно вернуть, как раз осенью, и это даже больше, чем определил бюджет", — сказал экс-министр.
Попов также посетовал, что Зеленский и его администрация никак не отреагировали на эту ситуацию.
По словам экс-депутата, если глава государства не прислушается к "патриотически настроенным специалистам, желающим вывести страну из кризиса", то проблемы будут не только у него самого, но и у всей Украины.