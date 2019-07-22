На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

"И что сделали за полгода наши министры и Национальный банк? Они выпустили облигации внутреннего займа на 232 миллиарда гривен — это, на минуточку, девять миллиардов долларов, которые через четыре-шесть месяцев нужно вернуть, как раз осенью, и это даже больше, чем определил бюджет", — сказал экс-министр.