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РИА Новости

Попросившая помощи Меркель семья из Кузбасса отказывается покидать барак

06:39
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КЕМЕРОВО, 22 июл – РИА Новости. Живущая в аварийном бараке в кузбасском Прокопьевске семья, попросившая убежища у канцлера Германии Ангелы Меркель и генсека ООН Антониу Гутерриша, сама отказывается переезжать в новое жилье, необоснованно требуя 10 миллионов рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе города.
Ранее СМИ сообщили, что Исаевы мотивируют просьбу к Меркель и Гутерришу тем, что чиновники оказали семье в помощи. Надпись с обращением к лидеру Германии и генсеку ООН Исаевы оставили на стенах своего дома. Сообщалось, что семья требует социальных выплат и считает, что чиновники хотят их отравить.
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"Татьяна Степановна Исаева и ее двое взрослых сыновей получили две квартиры в новом доме по программе ГУРШ еще в 2014 году, так как барак, где они проживают, признан аварийным. Две квартиры они получили, потому что в бараке имели две квартиры: родители проживали в одной (муж Татьяны Степановны теперь умер), сыновья – в другой. Но Исаевы отказываются переезжать в новое жилье", – рассказали в пресс-службе города.
"Татьяна Степановна требует от города выплатить ей 10 миллионов рублей, так как считает, что барак не просто аварийный, а еще и подработанная территория. Однако эта территория не является подработанной. Исаева прошла Центральный суд Прокопьевска, областной суд, которые отказали в удовлетворении ее иска, она обращалась во все возможные инстанции – и везде ей отвечали, что территория под бараком не является подработанной", - сообщила собесденица.
Она добавила, что все люди из этого барака выехали в предоставленные городом новые квартиры, а кроме того администрации приходится платить коммуналку за квартиры, так как они стоят пустыми.
"На заявления женщины об отравлении вызывали скорую помощь. Женщину доставили для обследования в медучреждение, но Исаева в грубой форме обругала медиков и ушла из больницы", – добавили в пресс-службе.
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Антониу ГутерришАнгела МеркельГерманияООНКемеровская областьОбщество
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PAPoehavshyi Absol'utno
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