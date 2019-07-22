Трое украинских военных утонули на глазах инструкторов НАТО, заявили в ДНР

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое украинских военнослужащих утонули при учебной переправе через реку, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
Уточняется, что они находились в боевой машине десанта из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Инцидент произошел во Львовской области в ходе учений под руководством инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности.
По словам Безсонова, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский решил, что факт гибели военнослужащих предадут огласке только после проведения выборов в Верховную раду.
В прошлом году на Украине во время многонациональных авиационных учений "Чистое небо — 2018" с участием военных из стран НАТО разбился украинский самолет СУ-27УБ, в результате чего погиб военнослужащий американской Нацгвардии, а также полковник ВВС Украины.