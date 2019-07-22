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РИА Новости

Трое украинских военных утонули на глазах инструкторов НАТО, заявили в ДНР

05:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств у БМП-2 во время активной фазы военных учений "Репид Трайдент - 2018"
Военнослужащие вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств у БМП-2 во время активной фазы военных учений Репид Трайдент - 2018
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое украинских военнослужащих утонули при учебной переправе через реку, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
Уточняется, что они находились в боевой машине десанта из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Инцидент произошел во Львовской области в ходе учений под руководством инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности.
По словам Безсонова, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский решил, что факт гибели военнослужащих предадут огласке только после проведения выборов в Верховную раду.
В прошлом году на Украине во время многонациональных авиационных учений "Чистое небо — 2018" с участием военных из стран НАТО разбился украинский самолет СУ-27УБ, в результате чего погиб военнослужащий американской Нацгвардии, а также полковник ВВС Украины.
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Сергей Серый
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