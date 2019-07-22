Трое украинских военных утонули на глазах инструкторов НАТО, заявили в ДНР

Военнослужащие вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств у БМП-2 во время активной фазы военных учений "Репид Трайдент - 2018"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое украинских военнослужащих утонули при учебной переправе через реку, Трое украинских военнослужащих утонули при учебной переправе через реку, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Уточняется, что они находились в боевой машине десанта из состава 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Инцидент произошел во Львовской области в ходе учений под руководством инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности.

По словам Безсонова, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский решил, что факт гибели военнослужащих предадут огласке только после проведения выборов в Верховную раду.