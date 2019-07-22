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РИА Новости

В Японии опубликовали окончательные результаты парламентских выборов

05:15
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ТОКИО, 22 июл - РИА Новости. Возглавляемая премьер-министром Японии Синдзо Абэ правящая коалиция победила на выборах в верхнюю Палату советников в парламенте страны, но не смогла получить две третьих мест, необходимых для пересмотра конституции, согласно опубликованным в понедельник окончательным результатам выборов.
Коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто получила в общей сложности 141 место, а оппозиция и прочие партии - 104 места в Палате советников.
До выборов у правящего лагеря было 147 мест, а у оппозиции 90, вакантными оставались пять мест. Таким образом, оппозиция укрепила свое положение в верхней палате парламента.
По итогам нынешних выборов в верхнюю палату премьер-министр заявил, что избиратели выступили за политическую стабильность.
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"Думаю, мы получили от народа страны мандат для того, чтобы упорно продвигать меры, основанные на политической стабильности, и опираясь на это, проводить дипломатию и защищать интересы государства. Мы хотим оправдать эти ожидания", - сказал премьер-министр.
Со своей стороны лидер оппозиционной Конституционно-демократической партии Юкио Эдано сказал, что на следующих выборах в нижнюю палату у избирателей будет возможность добиться перемен в стране.
В ходе прошедшего в воскресенье голосования избирались 124 новых члена верхней палаты: 50 - по партийным спискам и 74 - по мажоритарной системе. Правящая коалиция завоевала 71 место, оппозиция - 53 мест в верхней палате.
По данным правительства Японии, явка избирателей на нынешних выборах в стране составила 48,8%. Самой низкой явкой отличились выборы 1995 года, когда голосовали только 44,4% избирателей.
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Две трети мест в верхней палате необходимы правящей коалиции для беспрепятственного одобрения поправок к конституции страны. Внесение поправок также должны одобрить две трети законодателей нижней палаты представителей японского парламента, где сторонники поправок располагают нужным числом мест.
Также для изменения основного закона потребуется поддержка большинства граждан страны на общенациональном референдуме.
Правительство Абэ, в частности, вместе с его сторонниками пытается добиться упоминания в конституции страны Сил самообороны, чтобы их существование никто не мог назвать "антиконституционным". Все прежнее содержание мирной 9-й статьи предлагается оставить без изменений.
Вместе с тем соседние страны, прежде всего КНДР и Южная Корея не раз выражали опасения в том, что Токио пытается добиться возрождения японского милитаризма, от которого пострадал во Второй мировой войне корейский народ.
Здание Парламента Японии в Токио
Вчера, 01:03
Процедура выборов в верхнюю палату парламента Японии
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