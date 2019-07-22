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РИА Новости

Украинский экс-дипломат рассказал, что станет "могилой" Зеленского

04:38
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Если премьер-министром Украины станет кандидат, нацеленный на сотрудничество с МВФ, то это станет "могилой" политической силы президента страны Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, одним из кандидатов на должность премьер-министра является заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, которая лоббирует "кабальные" интересы МВФ.
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"Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами "МВФ" вас просто уничтожим. Потому что вы будете абсолютно уникальным примером, когда на волне тотального, бессовестного, абсолютно безграничного и нечестного популизма к власти приводят представителей абсолютного финансового интернационала, которых эти избиратели, склонные к популизму, больше всего ненавидят", - сказал Волошин.
Кроме того, он подчеркнул, что если на Украине будет продолжаться курс на сотрудничество с МВФ, то люди отвернутся от Зеленского и это будет его "могилой".
"Эти три буквы "МВФ" станут могилой вашего политического рейтинга и вашей политической силы, потому что ничего принципиально хорошего в восприятии простых людей, проголосовавших за Украину, МВФ в страну не принёс", - заявил экс-дипломат.
Помимо этого, Волошин напомнил, что Зеленский на недавних переговорах с МВФ анонсировал открытие рынка земли на Украине, что означает распродажу украинских земель западным компаниям. Именно поэтому, по его мнению, украинский президент и намекает на досрочные местные выборы, чтобы эффективнее и быстрее продать пахотные земли.
На Украине в воскресенье прошли внеочередные парламентские выборы, по итогам которых ожидаются перестановки в правительстве. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Ситуация на УкраинеМВФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну что сказать, украинцы в очередной раз показали, что такая жизнь на Украине им очень нравится... Осталось им для полного счастья лишь получить право на работу в Еуропе... Ибо землю их распродавают...😲😲😲
22 июля, 05:17
Alex Ak.
4410100
Что с Яндексом? Захожу из России, в России,. а все новости про Украину... У нас всё отлично в стране ?
22 июля, 07:05
ЭХЭдуард Х
1030005
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