Украинский экс-дипломат рассказал, что станет "могилой" Зеленского

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Если премьер-министром Украины станет кандидат, нацеленный на сотрудничество с МВФ, то это станет "могилой" политической силы президента страны Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала " Если премьер-министром Украины станет кандидат, нацеленный на сотрудничество с МВФ, то это станет "могилой" политической силы президента страны Владимира Зеленского. Такое заявление сделал бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала " 112 Украина ".

По его словам, одним из кандидатов на должность премьер-министра является заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, которая лоббирует "кабальные" интересы МВФ.

"Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами "МВФ" вас просто уничтожим. Потому что вы будете абсолютно уникальным примером, когда на волне тотального, бессовестного, абсолютно безграничного и нечестного популизма к власти приводят представителей абсолютного финансового интернационала, которых эти избиратели, склонные к популизму, больше всего ненавидят", - сказал Волошин.

Кроме того, он подчеркнул, что если на Украине будет продолжаться курс на сотрудничество с МВФ, то люди отвернутся от Зеленского и это будет его "могилой".

"Эти три буквы "МВФ" станут могилой вашего политического рейтинга и вашей политической силы, потому что ничего принципиально хорошего в восприятии простых людей, проголосовавших за Украину, МВФ в страну не принёс", - заявил экс-дипломат.

Помимо этого, Волошин напомнил, что Зеленский на недавних переговорах с МВФ анонсировал открытие рынка земли на Украине, что означает распродажу украинских земель западным компаниям. Именно поэтому, по его мнению, украинский президент и намекает на досрочные местные выборы, чтобы эффективнее и быстрее продать пахотные земли.