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РИА Новости

В Приамурье ливни размыли автомобильные дороги к трем поселкам

03:58
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© МЧС РоссииУстранение последствий прохождения циклона в Амурской области. Архивное фото
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области. Архивное фото
© МЧС России
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 июл — РИА Новости. Ливни в Амурской области размыли несколько участков местных дорог, из-за чего нарушено автомобильное сообщение с тремя поселками в Зейском районе, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее в области объявили экстренное предупреждение из-за сильных осадков. В Благовещенске, который пострадал от предыдущего циклона, объявили режим ЧС. В Сковородинском районе произошёл обвал части дорожного полотна, два человека пострадали. В Зейском районе подтопило 35 придомовых участков. Перемыты несколько участков дорог, подтопило один железнодорожный путь. В воскресенье в Сковородинском районе и городе Зее решено ввести режим чрезвычайной ситуации.
Ранее синоптики сообщали, что циклон будет влиять на погоду в Приамурье минимум до вторника.
"Всего в Зейском районе оказались размыты пять участков автомобильных дорог местного значения, о трех сообщалось ранее. Только один населенный пункт оказался в изоляции – поселок Гулик, без автосообщения остались поселки Огорон, но туда можно добраться на железнодорожном транспорте, и Береговой, с которым налажено регулярное паромное сообщение", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в поселках есть десятидневный запас продуктов, медикаментов и горюче-смазочных материалов. К ликвидации последствий дождевого паводка в Зейском районе привлечены 54 человека, 12 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС и пожарные.
Сообщается также, что в Мазановском районе вода вышла на дорожное полотно на двух участках дорог местного значения: на 73 километре автодороги Новокиевский Увал –Серышево и на 94 километре дороги Введеново - Февральск. На первом участке есть объездная дорога через село Алексеевка, на втором проезд возможен по одной полосе движения. Отрезанных населенных пунктов нет. Утром в понедельник здесь начинаются ремонтные работы.
Николай Валуев
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