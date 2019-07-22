В Приамурье ливни размыли автомобильные дороги к трем поселкам

ХАБАРОВСК, 22 июл — РИА Новости. Ливни в Амурской области размыли несколько участков местных дорог, из-за чего нарушено автомобильное сообщение с тремя поселками в Зейском районе, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее в области объявили экстренное предупреждение из-за сильных осадков. В Благовещенске, который пострадал от предыдущего циклона, объявили режим ЧС. В Сковородинском районе произошёл обвал части дорожного полотна, два человека пострадали. В Зейском районе подтопило 35 придомовых участков. Перемыты несколько участков дорог, подтопило один железнодорожный путь. В воскресенье в Сковородинском районе и городе Зее решено ввести режим чрезвычайной ситуации.

Ранее синоптики сообщали, что циклон будет влиять на погоду в Приамурье минимум до вторника.

"Всего в Зейском районе оказались размыты пять участков автомобильных дорог местного значения, о трех сообщалось ранее. Только один населенный пункт оказался в изоляции – поселок Гулик, без автосообщения остались поселки Огорон, но туда можно добраться на железнодорожном транспорте, и Береговой, с которым налажено регулярное паромное сообщение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в поселках есть десятидневный запас продуктов, медикаментов и горюче-смазочных материалов. К ликвидации последствий дождевого паводка в Зейском районе привлечены 54 человека, 12 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС и пожарные.