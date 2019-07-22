В 47 российских регионах действуют центры реабилитации диких животных

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Центры реабилитации диких животных существуют в 47 регионах России, сообщила РИА Новости президент Российского биологического общества Валерия Аверкиева.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова отмечала, что ни один из губернаторов в ответ на ее запрос о существовании центров реабилитации для диких животных не ответил. В связи с этим, Радионова предложила создать, как минимум, два подобных центра в России. По мнению чиновника, такие центры необходимы, потому что множество диких животных по разным причинам нуждаются в помощи человека.

"В 47 регионах уже существуют реабилитационные центры для диких животных. Есть крупные реабилитационные центры, работающие с крупными животными, а есть квартирники с мелкими: и там и там учитывают необходимые видоспецифичные условия. Из крупных центров можно назвать "Феникс" в Калужской области, "Ромашка", " Чистый лес" в Тверской области, "Дом зайца" в Московской области, "Дом белого аиста" в Северо-Западном регионе. Например, в Краснодарском крае работает реабилитационный центр летучих мышей, расположенный в квартире. Все условия содержания там соблюдены", - сказала Аверкиева.

Она добавила, что, скорее всего, центров реабилитации в стране еще больше, поэтому нет смысла создавать новые реабилитационные центры с "нуля".

"Создание центра - это длительный процесс. Сначала надо собрать статистику, какие виды животных, где и с какой периодичностью нуждаются в помощи, для планирования строительства вольеров. Пока эти данные разрозненны. Кроме того, новые центры требуют обученного персонала и ветеринаров, которых на всю страну десятка не наберется - тех, кто может оказывать помощь диким животным. На мой взгляд, разумнее было бы помочь уже существующим центрам и придать им особый юридический статус", - добавила эксперт.

Эксперт уточнила, что подавляющее большинство центров реабилитации диких животных частные и во многом основаны на помощи волонтеров. География центров охватывает почти все регионы от Калининграда до Хабаровска.

"Двенадцать центров реабилитации имеют узкий профиль деятельности, 15 Центров реабилитации совмещают работу по оказанию помощи диким животным и приют для диких и экзотических животных. Остальные центры оказывают помощь в основном птицам и некоторым мелким животным", - привела статистику эксперт.