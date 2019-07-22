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РИА Новости

В 47 российских регионах действуют центры реабилитации диких животных

03:18
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСпасенная на Камчатке медведица Маша в вольере Калужского центра реабилитации диких животных "Феникс". Архивное фото
Спасенная на Камчатке медведица Маша в вольере Калужского центра реабилитации диких животных Феникс. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Центры реабилитации диких животных существуют в 47 регионах России, сообщила РИА Новости президент Российского биологического общества Валерия Аверкиева.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова отмечала, что ни один из губернаторов в ответ на ее запрос о существовании центров реабилитации для диких животных не ответил. В связи с этим, Радионова предложила создать, как минимум, два подобных центра в России. По мнению чиновника, такие центры необходимы, потому что множество диких животных по разным причинам нуждаются в помощи человека.
"В 47 регионах уже существуют реабилитационные центры для диких животных. Есть крупные реабилитационные центры, работающие с крупными животными, а есть квартирники с мелкими: и там и там учитывают необходимые видоспецифичные условия. Из крупных центров можно назвать "Феникс" в Калужской области, "Ромашка", " Чистый лес" в Тверской области, "Дом зайца" в Московской области, "Дом белого аиста" в Северо-Западном регионе. Например, в Краснодарском крае работает реабилитационный центр летучих мышей, расположенный в квартире. Все условия содержания там соблюдены", - сказала Аверкиева.
Она добавила, что, скорее всего, центров реабилитации в стране еще больше, поэтому нет смысла создавать новые реабилитационные центры с "нуля".
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"Создание центра - это длительный процесс. Сначала надо собрать статистику, какие виды животных, где и с какой периодичностью нуждаются в помощи, для планирования строительства вольеров. Пока эти данные разрозненны. Кроме того, новые центры требуют обученного персонала и ветеринаров, которых на всю страну десятка не наберется - тех, кто может оказывать помощь диким животным. На мой взгляд, разумнее было бы помочь уже существующим центрам и придать им особый юридический статус", - добавила эксперт.
Эксперт уточнила, что подавляющее большинство центров реабилитации диких животных частные и во многом основаны на помощи волонтеров. География центров охватывает почти все регионы от Калининграда до Хабаровска.
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"Двенадцать центров реабилитации имеют узкий профиль деятельности, 15 Центров реабилитации совмещают работу по оказанию помощи диким животным и приют для диких и экзотических животных. Остальные центры оказывают помощь в основном птицам и некоторым мелким животным", - привела статистику эксперт.
По данным Российского биологического общества, в 2018 году центры приняли около 3 тысяч животных.
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