В Кавказском заповеднике откроется "Тропа леопарда"

СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Экологический маршрут "Тропа леопарда" и памятник зверю будут торжественно открыты в понедельник в Кавказском государственном биосферном заповеднике в Гузерипле, сообщает заповедник.

Отмечается, что идею Кавказского заповедника - создать экологический и образовательный маршрут поддержал Всемирный фонд дикой природы (WWF России). Реализация проекта началась год назад. Тогда на кордоне Гузерипль в Адыгее волонтеры всероссийского экологического лагеря "Экодемия" начали работу над "Тропой леопарда" в предгорьях Кавказа, традиционном ареале обитания этого хищника.

"22 июля состоится торжественное открытие экологического маршрута Кавказского заповедника. Пройти "Тропой леопарда" смогут все посетители кордона Гузерипль. Тропа леопарда - это несложный маршрут, протяженностью около двух километров, проложенный по территории кордона Гузерипль в лесной зоне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тропа имеет небольшой перепад высот, поэтому пройти ее по силам людям любой физической формы.

"Посетители в буквальном смысле побывают в среде обитания редкой кошки, познакомятся с особенностями жизни животного, его рационом и поведением. На маршруте посетители могут увидеть логово леопарда, здесь же установлены интерактивные станции и информационные аншлаги, рассказывающие об особенностях вида. Вход на тропу леопарда будет украшать скульптура этого грациозного хищника", - говорится в сообщении.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Центра восстановления леопарда на Кавказе, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Росприроднадзора, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).