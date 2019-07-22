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РИА Новости

Общественники заявили о победе партии Вакарчука на участке в Антарктиде

02:41
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" победила на выборах в парламент Украины в Антарктиде, сообщает украинская общественная организация "Гражданская сеть "Опора" в Facebook.
По данным общественников, за партию "Голос" на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде проголосовали пять человек, за партию президента Владимир Зеленского "Слуга народа" - четыре, двое проголосовали за партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", один бюллетень признан недействительным.
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Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность" - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" (6,6%).
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Досрочные выборы в РадуСвятослав ВакарчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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