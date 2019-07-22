Общественники заявили о победе партии Вакарчука на участке в Антарктиде

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" победила на выборах в парламент Украины в Антарктиде, сообщает украинская общественная организация "Гражданская сеть "Опора" в Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" победила на выборах в парламент Украины в Антарктиде, сообщает украинская общественная организация "Гражданская сеть "Опора" в Facebook

По данным общественников, за партию "Голос" на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде проголосовали пять человек, за партию президента Владимир Зеленского "Слуга народа" - четыре, двое проголосовали за партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", один бюллетень признан недействительным.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.