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РИА Новости

Собчак потребовала от россиян прекратить попрекать ее "Домом-2"

02:18
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак возмутилась реакцией пользователей Instagram на ее вчерашнюю публикацию в соцсети и потребовала прекратить попрекать ее участием в проекте "Дом-2" в прошлом.
Накануне телеведущая обвинила россиян в безответственном отношении к репутации.
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"Вчерашний пост вызвал бурю в комментариях. Работодатели писали, что мнению бывших работодателей доверять можно еще меньше, чем проворовавшимся сотрудникам, а меня опять (вот не надоедает же людям) попрекали домом два в контексте журналистики и политики", — написала Собчак в Instagram.
По словам телеведущей, прежде всего она "хулиганка", а не "ведущая развлекательных шоу, мать, политик или журналист.
"Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в "Блондинке в шоколаде", а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова. Участвовать в политических дебатах и примерять девичьи платья. Брать интервью у Волочковой и сразу после — у Ларса фон Триера. Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим "Домом-2", — добавила Собчак.
Тем не менее она призналась в симпатии к ряду бывших и нынешних участников телепроекта.
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Шоу-бизнесКсения Собчак
Популярные комментарии
страшное недоразумение старательно зарабатывала себе репутацию и в итоге заработала - отстой и хлам
22 июля, 03:00
чрчитатель риа
3230000
Их вяличества изволеле потребовать :D
22 июля, 02:41
Юрий Толстый
1470001
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