Собчак потребовала от россиян прекратить попрекать ее "Домом-2"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак возмутилась реакцией пользователей Instagram на ее вчерашнюю публикацию в соцсети и потребовала прекратить попрекать ее участием в проекте "Дом-2" в прошлом.

Накануне телеведущая обвинила россиян в безответственном отношении к репутации.

"Вчерашний пост вызвал бурю в комментариях. Работодатели писали, что мнению бывших работодателей доверять можно еще меньше, чем проворовавшимся сотрудникам, а меня опять (вот не надоедает же людям) попрекали домом два в контексте журналистики и политики", — написала Собчак в Instagram

По словам телеведущей, прежде всего она "хулиганка", а не "ведущая развлекательных шоу, мать, политик или журналист.

"Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в "Блондинке в шоколаде", а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова. Участвовать в политических дебатах и примерять девичьи платья. Брать интервью у Волочковой и сразу после — у Ларса фон Триера. Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим "Домом-2", — добавила Собчак.