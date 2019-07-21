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РИА Новости

Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации

Вчера, 03:53
82445
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

"Вчера говорили о том, что Россия в смысле отсутствия института репутации — удивительная страна. Вообще никого не волнует, что человек натворил в прошлом", — написала телеведущая.

В качестве примера она привела историю своего знакомого, рассказавшего, что проворовавшегося в ресторане сомелье взяли на новую работу, несмотря на проступок.
"Я знаю людей, которые "кидали" партнеров, и это не мешало им строить новый бизнес, знаю тех, кто публично признавался аферистом и сидел за мошенничество, но потом опять "всплывал", — заявила Собчак.
По ее мнению, это наблюдается "во всем и всегда".
"Не могу понять, почему именно в России настолько не важна ничья репутация", — заключила телеведущая.
Ксения Собчак
14 июня, 09:53
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Шоу-бизнесКсения СобчакРоссия
Популярные комментарии
Кто бы говорил. Ксюша, твои высказывания про детей и связи с Нэвэльным мы тоже хорошо помним. Займись сперва отмыванием своей репутации.
21 июля, 04:05
PAPoehavshyi Absol'utno
3101300110
Ууууууу как все у неё запущено! В своём глазу бревна не видит, как и её мамаша!
21 июля, 04:07
Тов Сухов
30360006
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