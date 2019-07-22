Глава партии "Слуга народа" рассказал о работе над коалиционным соглашением

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что "черновик" коалиционного соглашения уже пишется.
Ранее Зеленский пригласил лидера партии "Голос", солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука обсудить создание коалиции в Верховной раде.
"Черновик коалиционного соглашения пишется, определенные вещи уже подготовлены. Дальше мы будем смотреть, самостоятельно ли формировать большинство, или с кем-то обсуждать. Исходя из этого, мы сможем показать тот наработанный документ, за который проголосует Рада", - приводит слова Разумкова издание theБабель.
По его словам, партия готова обсуждать документ с теми политическими силами, "которые близки нам по идеологическим, морально-этическим ценностям". "Но давайте дождемся результатов выборов. Мы и так показали неплохой результат. Теоретически "Голос" может быть партнером по коалиции. Относительно (лидера партии "Батькивщина" Юлии ред.) Тимошенко, я сейчас не готов говорить конкретно", — подчеркнул он.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.