Глава партии "Слуга народа" рассказал о работе над коалиционным соглашением

По его словам, партия готова обсуждать документ с теми политическими силами, "которые близки нам по идеологическим, морально-этическим ценностям". "Но давайте дождемся результатов выборов. Мы и так показали неплохой результат. Теоретически "Голос" может быть партнером по коалиции. Относительно (лидера партии "Батькивщина" Юлии ред.) Тимошенко, я сейчас не готов говорить конкретно", — подчеркнул он.