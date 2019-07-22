В США раскрыли подробности миссии на Луну

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. США в 2024 году намерены отправить астронавтов на Луну и "оставить их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу США в 2024 году намерены отправить астронавтов на Луну и "оставить их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS

"На этот раз, когда мы полетим на Луну, это будет не просто визит — мы собираемся остаться", — сказал он.

По его словам, Вашингтон на сто процентов привержен этой цели, а полученный при этом опыт в дальнейшем поможет в отправке человека на Марс.

Кроме того, добавил Пенс, администрация Дональда Трампа полностью поддерживает программу НАСА "Артемида".

"Мы понимаем, что к тому времени, когда мы полетим на Марс — а американцы полетят на Марс, — нам нужно будет разработать новые технологии, новое оборудование и приобрести новый опыт, который мы можем получить лишь на Луне. И президент полностью поддерживает ее (миссию "Артемида". — Прим. ред.). Это одна из причин, почему мы поставили цель возвратить американских астронавтов на Луну через пять лет и затем уже полететь на Марс", — пояснил вице-президент.

Пенс также выразил уверенность, что США смогут осуществить высадку человека на Красную планету еще на его веку.

"Не думаю, что могут быть какие-либо сомнения в том, что мы окажемся на Марсе при нашем поколении. Но закладным камнем в этом станет возвращение на Луну, разработка новых технологий и новых методов для долгосрочного пребывания человека на другой планете", — заключил он.

Ранее стало известно , что Соединенные Штаты завершили работу над транспортным космическим кораблем многоразового использования "Орион" и намерены направить его в полет вокруг Луны в рамках миссии "Артемида".