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РИА Новости

В США раскрыли подробности миссии на Луну

01:47
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© NASA / Lunar and Planetary InstituteФлаг США на Луне. Программа Аполлон 17
Флаг США на Луне. Программа Аполлон 17
© NASA / Lunar and Planetary Institute
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. США в 2024 году намерены отправить астронавтов на Луну и "оставить их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.
"На этот раз, когда мы полетим на Луну, это будет не просто визит — мы собираемся остаться", — сказал он.
По его словам, Вашингтон на сто процентов привержен этой цели, а полученный при этом опыт в дальнейшем поможет в отправке человека на Марс.
Кроме того, добавил Пенс, администрация Дональда Трампа полностью поддерживает программу НАСА "Артемида".
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"Мы понимаем, что к тому времени, когда мы полетим на Марс — а американцы полетят на Марс, — нам нужно будет разработать новые технологии, новое оборудование и приобрести новый опыт, который мы можем получить лишь на Луне. И президент полностью поддерживает ее (миссию "Артемида". — Прим. ред.). Это одна из причин, почему мы поставили цель возвратить американских астронавтов на Луну через пять лет и затем уже полететь на Марс", — пояснил вице-президент.
Пенс также выразил уверенность, что США смогут осуществить высадку человека на Красную планету еще на его веку.
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"Не думаю, что могут быть какие-либо сомнения в том, что мы окажемся на Марсе при нашем поколении. Но закладным камнем в этом станет возвращение на Луну, разработка новых технологий и новых методов для долгосрочного пребывания человека на другой планете", — заключил он.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты завершили работу над транспортным космическим кораблем многоразового использования "Орион" и намерены направить его в полет вокруг Луны в рамках миссии "Артемида".
Миссия названа в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона, чье имя носила предыдущая американская лунная программа, в ходе которой в июле 1969 года была совершена первая высадка человека на Луну.
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Майк ПенсКосмос - РИА НаукаСШАРИА Наука
Популярные комментарии
Если они в 2024г. Так и не прилуняться то мы можем с вами на 100 процентов быть уверены, что штатовцы там никогда не были
22 июля, 04:26
Семенов Алексей
55100558
Кто не может искать, пара проектов - зонд Паркер, телескоп Уэбба. Для тех, кто не в курсе - у нас уже нет метеорологических спутников.
22 июля, 07:23
Василий Васильев
7010008
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