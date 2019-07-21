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РИА Новости

США завершили работу над космическим кораблем "Орион"

00:22
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© NASA / Bill StaffordАстронавты НАСА входят в космический корабль Орион
Астронавты НАСА входят в космический корабль Орион
© NASA / Bill Stafford
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США завершили работу транспортным космическим кораблем многоразового использования "Орион" и намерены направить его к полету вокруг Луны, говорится в сообщении НАСА.
"Вице-президент США Майк Пенс... объявил о том, что капсула для экипажа "Орион" готова к первой лунной миссии "Артемида", - говорится в сообщении.
"Артемида-1" запустит космический корабль НАСА "Орион" и ракету Space Launch System вокруг Луны, чтобы испытать систему и подготовить высадку первой женщины и следующего мужчины на Луне через пять лет, а также будущие миссии к Марсу", - заявили в НАСА.
"Создание корабля "Орион" для экипажа миссии "Артемида-1" завершено, и он готов начать подготовку к историческому первому полету", - сказал Пенс.
НАСА уточняет, что сборка первого "Ориона" была недавно завершена. Также готов и европейский сервисный модуль - основной компонент мощности системы, который разработало Европейское космическое агентство, его доставили в США в ноябре 2018 года для окончательной сборки.
Теплозащита оболочки корабля будет завершена в ближайшее время, а в сентябре его перевезут в Огайо, где проведут окончательные испытания. Когда корабль будет готов к полету, НАСА не сообщает.
США в эти дни отмечают 50-летие первой высадки американских астронавтов на Луну.
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КосмосОрионСШАРИА Наука
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