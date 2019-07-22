Партия "Слуга народа" лидирует на выборах в Верховную раду

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Голосование на внеочередных выборах в Верховную раду завершилось на Украине. По данным Центризбиркома, выборы прошли без серьезных нарушений. По предварительным подсчетам, новый парламент сформируют пять партий, лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", набирая более 40%.

По первым данным ЦИК, за "Слугу народа" отдали свои голоса 48,08% избирателей, за партию "Батькивщина" - 11,46%, за партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,01%, Радикальную партию Олега Ляшко поддержали 6,9% избирателей, "Оппозиционную платформу-За жизнь" - 5,79% проголосовавших.

В парламентских выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%

Данные еxit poll

По итоговым данным национального еxit poll, пять партий проходят в Верховную раду по итогам внеочередных выборов, лидирует "Слуга народа " с 44,2%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11,4%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,8%. Также в парламент проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,5%).

Президент Украины Зеленский перед обнародованием данных еxit poll пришел в штаб своей партии "Слуга народа". После того, как стали известны данные опроса, глава государства поблагодарил граждан Украины за поддержку его политсилы.

"Мы благодарны народу Украины за поддержку. Спасибо вам", - сказал Зеленский.

В своих штабах за поддержку поблагодарили также Порошенко, Вакарчук и Тимошенко.

Явка

По данным ЦИК, состоянием на 20.00 явка избирателей составила 49,79 % после подсчета данных из 168 округов. Замглавы Центризбиркома Олег Конопольский сообщил, что невысокая явка связана с тем, что парламентские выборы проходят летом в сезон отпусков. При этом на внеочередных выборах в Раду в 2014 году в голосовании приняли участие 59,48% избирателей.

Согласно официальным данным, самыми активными избиратели были в Полтавской, Черниговской и Хмельницкой областях.

Еще до открытия участков для голосования в 8.00 мск в полицию поступило сообщение о минировании контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донбассе. Во время обследования территории около КПВВ саперы обнаружили 12 взрывоопасных предметов. Работу пункту пропуска возобновили только за 40 минут до конца голосования.

В связи с этим много жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса не смогли проголосовать, так как Киев решил не открывать участки в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Для участия в голосовании все желающие должны были перейти на подконтрольную украинским властям территорию.

Активность избирателей была низкой и за границей. Напримеру, в Австралии, где из-за разницы во времени голосование завершилось к обеду, в голосовании приняли участие всего 57 человек, что составляет 4% от всех зарегистрированных.

Нарушения

Центральная избирательная комиссия Украины заявляет, что выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений, которые бы повлияли на результат.

При этом в министерстве внутренних дел сообщили, что правоохранителям в воскресенье поступило более 2 тысяч сообщений о нарушениях на выборах. Возбуждено 71 уголовное дело.

Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях и в Киеве. Они связаны с препятствием волеизъявлению, подкупом избирателей, незаконной агитацией. Также полиция получила 11 сообщений о минировании.

В то же время нарушения избирательного законодательства фиксируют и наблюдатели, работающие на участках.

"В некоторых областях Украины на участках избиратели голосуют без паспортов, что является нарушением закона. В Винницкой области, например, члены участковой избирательной комиссии выдают бюллетени по знакомству. Мол, если в селе менее 500 человек, то можно выдавать бюллетени без паспортов", - сообщила пресс-служба гражданской сети "Опоры" в Facebook.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что офис уполномоченного Верховной рады по правам человека получил более 180 сообщений о нарушениях прав избирателей на выборах. По ее данным, больше всего сообщений поступило в Киеве.

"По поводу чего люди обращаются: в списках есть неточности по избирателям, поэтому человек не имеет права голосовать, ничего не исправлено, поэтому он лишен такого права, отказано в голосовании на участке. Проведение агитации на участках - люди, например, звонят и говорят: пришел на участок, обнаружил, что за него уже кто-то проголосовал, обратился к председателю, а председатель говорит - ну, это какая-то ошибка, мы ничего не будем менять. То есть человек лишен своего права. И разные другие сообщения", - отметила Денисова.

Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые за украинскими выборами не следили наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.

Казусы

Не обошлось на досрочных парламентских выборах и без казусов. В частности, спикер Верховной рады Андрей Парубий пришел голосовать без паспорта. Ему пришлось отправить своего помощника домой за документом и постоять в очереди за бюллетенем.

На одном из участков в Кировоградской области избирательная комиссия попыталась сделать сейф из обычной кастрюли. На другом - председатель комиссий пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения, полиции пришлось составить административный протокол.

В Днепре у избирательного участка наблюдатели обнаружили палатку, где продавалось печенье по пять копеек, полиция этот факт зафиксировала.

Телеканалы, которые вели прямые трансляции, были в замешательстве, когда на свои участки одновременно пришли голосовать действующий и бывший президенты Украины Зеленский и Порошенко и решили пообщаться журналистами.

Планы о коалиции

Выступая в штабе лидера парламентской гонки партии "Слуги народа" Зеленский заявил, что его политсила готова к объединению в коалицию с партией Вакарчука "Голос".

"Это наша инициатива к господину Вакарчуку с самого начала моей президентской кампании, мы не можем больше настаивать. У нас чуть больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем господина Вакарчука к разговору", - сказал Зеленский.

Вакарчук в свою очередь заявил, что разговоры о формировании коалиции нужно вести после подсчета результатов голосования.

"Все вопросы о коалиции нужно будет задавать тогда, когда увидим конфигурацию всех сил в Верховной раде. Во-вторых, когда будут очерчены пункты коалиционного соглашения. Потому что, напомню вам, коалиция создается не потому, что кто-то кому-то нравится, а потому что есть определенные пункты коалиционного соглашения, которые все участники готовы подписать и за которые они готовы нести ответственность ", — приводит слова Вакарчука издание "Новое время".

При этом в "Голосе" не исключают проведения переговоров с партией Порошенко "Европейская солидарность" и "Батькивщиной".

Тимошенко заявила, что ее партия готова быть в коалиции только со "Слугой народа" и "Голосом". "Из всех патриотических, проукраинских, проевропейских сил в парламенте мы готовы быть в единой коалиции только со "Слугой народа" и с партией "Голос". Больше ни с кем мы коалицию создавать не готовы", - сказала Тимошенко на брифинге после закрытия избирательных участков.

Партия "Оппозиционный блок – За жизнь" не намерена входить в коалицию со "Слугой народа", но готова поддержать инициативы главы государства относительно установления мира в Донбассе.

"Мы не готовы входить в коалицию со "Слугой народа", с господином Зеленским, потому что мы стоим на различных идеологических принципах и на совершенно иной идеологической платформе", - заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что партии "Слуга народа" не хватит голосов, чтобы получить большинство самостоятельно, ее наиболее вероятным партнером по коалиции может стать партия "Голос".

"Что касается интриги подсчета голосов, она в том, пройдет ли партия Вакарчука "Голос". Действительно, без него не хватает Зеленскому голосов", - заявил РИА Новости эксперт, отметив, что при 5-процентном барьере и с учетом возможной погрешности результатов exit poll текущий результат в 6% оставляет интригу.