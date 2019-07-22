В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования

Избиратель на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Обстановка в Киеве после завершения голосования на внеочередных выборах в Верховную раду Украины спокойная, никаких митингов не проводится, передает корреспондент РИА Новости.

Избирательные участки в украинской столице закрылись вовремя, в 20.00 мск. После этого члены участковых комиссий приступили к подсчету избирательных бюллетеней.

Около зданий Центральной избирательной комиссии, а также избирательных участков не проходят никаких акций протестов или митингов.

Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в день проведения внеочередных парламентских выборов правоохранители получили свыше 2 тысяч сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.