В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Обстановка в Киеве после завершения голосования на внеочередных выборах в Верховную раду Украины спокойная, никаких митингов не проводится, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательные участки в украинской столице закрылись вовремя, в 20.00 мск. После этого члены участковых комиссий приступили к подсчету избирательных бюллетеней.
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Около зданий Центральной избирательной комиссии, а также избирательных участков не проходят никаких акций протестов или митингов.
Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в день проведения внеочередных парламентских выборов правоохранители получили свыше 2 тысяч сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). ЦИК пока подсчитал менее 5% протоколов.