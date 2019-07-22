Море по колено: как найти свой курорт на Азовском море

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Светлана Баева. "Берега уже почти не видно, а море все еще по колено", — говорят туристы об азовских курортах и предупреждают: "Не заходите за буйки". Еще бы, Азовское — самое мелкое море в мире, максимальная глубина — всего 13,5 метра. Впрочем, и здесь можно встретить опасные течения, заняться виндсерфингом, увидеть цветущие лотосы и даже уйти под воду, не сильно отдаляясь от берега. О том, как выбрать курорт на Азовском море, в чем оно привлекательнее Черного, где самый дешевый отдых и зачем лезть на Гнилую гору, — в материале РИА Новости.
Это что-то из детства
"Азовское море — это что-то из нашего детства, курорты еще не тронуты современной цивилизацией, как на Черном, — говорит член президиума Альянса туристических агентств, основатель и руководитель сети турфирм "Розовый слон" Алексан Мкртчян. — Тут почти нет больших клубов, ресторанов, баров, но есть идеальный для серфингистов ветер, уникальные лечебные грязи и возможность поставить палатку прямо у воды".
Туристам нравится климат, неглубокое море, оздоровительные услуги санаториев и цены. "Курорты Азова весьма своеобразны. Частые ветра привлекают серфингистов, — рассказывают в пресс-службе туроператора "Алеан". — Отели здесь в основном бюджетные, также туристы арендуют недорогие частные дома".
Алексан Мкртчян уточняет, что такие цены на аренду жилья, как в станицах Должанская, Голубицкая, в Ейске, Приморско-Ахтарске, сложно найти на популярных курортах Черного моря. "Можно разместиться и за 300, и за 3000 рублей в сутки, но последний вариант считается дорогим, — утверждает он. — В среднем семья из двух-трех человек тратит на комфортное жилье с удобствами и кондиционером 1500-2000 рублей в сутки". За эти деньги на черноморских курортах можно рассчитывать только на бюджетный вариант размещения.
А еще, по словам эксперта, тут многие пользуются лечебными грязями, и зачастую — бесплатно.
Все — для детей и серфингистов
Ейск — один из самых известных курортов на Азовском море. Туроператоры рекомендуют его и студенческим компаниям, и семьям, и молодым парам. "Здесь предлагают заняться виндсерфингом и яхтингом, — говорит директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов. — А еще тут много развлечений для детей и отелей для романтического отдыха".
Курортный город Ейск и пляж на Ейской косе на Азовском море
Пляжи в Ейске, по словам эксперта, в основном песчаные, море — неглубокое. Даже со стороны лимана глубина не больше 2,5 метра. Поэтому вода прогревается относительно рано и долго сохраняет комфортную для купания температуру. Для серфингистов есть лагуны с хорошим ветром.
В перерывах между походами на пляж туристы посещают дельфинарий, крокодиловую ферму или гуляют по Ейской косе — это уникальный природный памятник, тут получаются очень красивые фотографии.
Школа для спортсменов
"Глубина моря у станицы Должанская — это недалеко от Ейска — увеличивается довольно быстро, — продолжает Алексей Теплов. — Вода летом теплая и очень чистая". Здесь есть и благоустроенные, и дикие пляжи. Берег покрыт ракушечником, там много целых мелких ракушек.
CC BY-SA 4.0 / AlixSaz / Long Spit Sea of Azov, Yeisk district, Krasnodar region (cropped a photo)Коса Долгая в Краснодарском крае
Коса Долгая в Краснодарском крае
Спортсмены выбирают Должанскую, так как с севера от Долгой косы ветрено, там идеальные условия для виндсерфинга, есть серф-школы и клубы. Средства размещения — в основном гостевые дома: проживание стоит в среднем одну-две тысячи рублей за номер в сутки. В станице нередко проводят музыкальные и спортивные фестивали.
Лиманы, лотосы, рыба
Маленький зеленый Приморско-Ахтарск отличается длинными и широкими песчаными пляжами. Море — очень спокойное и мелкое, нужно пройти достаточно далеко, чтобы вода была хотя бы по пояс. Опытные туристы советуют делать это осторожно — в песке попадаются острые ракушки. Стоимость размещения — стандартная для азовских курортов.
Еще в округе много пресных лиманов, где водятся раки. Всего в пяти километрах от центра города — лотосовое озеро. Любителям посидеть с удочкой — чуть дальше, на Бейсугский лиман, это 15 километров от города. Живописное место популярно у рыбаков — почти всегда они возвращаются с уловом.
Озеро с цветущими лотосами в Краснодарском крае
Чем заняться на Гнилой горе
Инфраструктура в станице Голубицкая развита так же хорошо, как и в Ейске. Это один из самых популярных курортов, здесь есть все необходимое для отдыха с детьми, а еще — своя крокодиловая ферма, дельфинарий, долина лотосов и виноградники. В западной части станицы есть Голубицкое озеро с лечебной грязью.
До Темрюка всего одиннадцать километров, а проехав еще пять, вы попадете на грязевой вулкан Гефест на Гнилой горе. Тут комплекс с душевыми кабинами, камерами хранения и аквариумами. Считается, что здесь открылась одна из первых лечебниц для казаков.
CC BY-SA 4.0 / Vladimir Tuzlay / Crater mud volcano, equipped with a bridge for swimming. Volcano "Gnilaya gora", near the city of Temryuk, Taman Peninsula, Krasnodar Territory, Russia.Вулкан "Гнилая гора", близ города Темрюка, Краснодарский край
Вулкан "Гнилая гора", близ города Темрюка, Краснодарский край
Пляжи Голубицкой типичны для азовского побережья: пологий спуск, мелкое море, ракушечник, а вот людей здесь больше, чем на других местных курортах.
Привести мысли и нервы в порядок
Поселок Кучугуры, по словам экспертов, очень уютный и спокойный. Сюда едут, чтобы сменить обстановку после сумасшедшего ритма мегаполиса, привести мысли и нервы в порядок, сообщает сайт курорта.
CC BY-SA 4.0 / AlixSaz / Road to the sea. Kuchugury village, Temryuk district, Krasnodar region (cropped a photo)Дорога к морю, поселок Кучугуры, Краснодарский край
Дорога к морю, поселок Кучугуры, Краснодарский край
"Песчаные дюны огораживают береговую линию, иногда образуя довольно высокие обрывы, — рассказывает Алексей Теплов. — Сам пляж тоже песчаный с мелким ракушечником. Вход в воду пологий, море неглубокое и чистое, но тут довольно сильное течение, поэтому заплывать далеко не рекомендуется".
Из Кучугур легко добраться до различных достопримечательностей: грязевого вулкана Плевак на мысе Пёклы, долины лотосов, этнографического музейного комплекса "Атамань".
С двух сторон от поселка также довольно спокойные и тихие курорты — Пересыпь и Ильич.
Из Тмутаракани на Казантип
Таманский залив разделяет поселок Ильич и Тамань — станицу, от которой до Крымского моста менее десяти километров. Это один из древнейших населенных пунктов России, в сентябре 2008 года здесь торжественно праздновалось 2600-летие Гермонассы — Тмутаракани — Тамани. Станица находится на стыке Черного и Азовского морей.
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЭтнографический комплекс "Атамань" в Краснодарском крае
Этнографический комплекс "Атамань" в Краснодарском крае
А дальше — Крым. "Хорошие пляжи — на азовском побережье, в северо-восточной части Крыма, — уверяет организатор авторских туров по Крыму "Туту Приключения" Юрий Рябов. — Купальный сезон здесь открывается раньше, чем на Черном море, вода прогревается быстрее, а берега, усыпанные ракушками, и чистое мелкое море привлекают туристов с детьми".
Тут и берег с громким названием Генеральские пляжи, на котором раньше действительно загорали преимущественно военные, и Щелкино, где чуть не появилась атомная электростанция, а рядом — знаменитый мыс Казантип.
10 июля, 08:00Пляжи Крыма: какой лучше выбрать?