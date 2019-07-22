Море по колено: как найти свой курорт на Азовском море

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Светлана Баева. "Берега уже почти не видно, а море все еще по колено", — говорят туристы об азовских курортах и предупреждают: "Не заходите за буйки". Еще бы, Азовское — самое мелкое море в мире, максимальная глубина — всего 13,5 метра. Впрочем, и здесь можно встретить опасные течения, заняться виндсерфингом, увидеть цветущие лотосы и даже уйти под воду, не сильно отдаляясь от берега. О том, как выбрать курорт на Азовском море, в чем оно привлекательнее Черного, где самый дешевый отдых и зачем лезть на Гнилую гору, — в материале РИА Новости.

Это что-то из детства

"Азовское море — это что-то из нашего детства, курорты еще не тронуты современной цивилизацией, как на Черном, — говорит член президиума Альянса туристических агентств, основатель и руководитель сети турфирм "Розовый слон" Алексан Мкртчян. — Тут почти нет больших клубов, ресторанов, баров, но есть идеальный для серфингистов ветер, уникальные лечебные грязи и возможность поставить палатку прямо у воды".

Туристам нравится климат, неглубокое море, оздоровительные услуги санаториев и цены. "Курорты Азова весьма своеобразны. Частые ветра привлекают серфингистов, — рассказывают в пресс-службе туроператора "Алеан". — Отели здесь в основном бюджетные, также туристы арендуют недорогие частные дома".

Алексан Мкртчян уточняет, что такие цены на аренду жилья, как в станицах Должанская, Голубицкая, в Ейске, Приморско-Ахтарске, сложно найти на популярных курортах Черного моря. "Можно разместиться и за 300, и за 3000 рублей в сутки, но последний вариант считается дорогим, — утверждает он. — В среднем семья из двух-трех человек тратит на комфортное жилье с удобствами и кондиционером 1500-2000 рублей в сутки". За эти деньги на черноморских курортах можно рассчитывать только на бюджетный вариант размещения.

А еще, по словам эксперта, тут многие пользуются лечебными грязями, и зачастую — бесплатно.

Все — для детей и серфингистов

Ейск — один из самых известных курортов на Азовском море. Туроператоры рекомендуют его и студенческим компаниям, и семьям, и молодым парам. "Здесь предлагают заняться виндсерфингом и яхтингом, — говорит директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов. — А еще тут много развлечений для детей и отелей для романтического отдыха".

© РИА Новости / Виталий Тимкив Курортный город Ейск и пляж на Ейской косе на Азовском море © РИА Новости / Виталий Тимкив Курортный город Ейск и пляж на Ейской косе на Азовском море

Пляжи в Ейске, по словам эксперта, в основном песчаные, море — неглубокое. Даже со стороны лимана глубина не больше 2,5 метра. Поэтому вода прогревается относительно рано и долго сохраняет комфортную для купания температуру. Для серфингистов есть лагуны с хорошим ветром.

В перерывах между походами на пляж туристы посещают дельфинарий, крокодиловую ферму или гуляют по Ейской косе — это уникальный природный памятник, тут получаются очень красивые фотографии.

Школа для спортсменов

"Глубина моря у станицы Должанская — это недалеко от Ейска — увеличивается довольно быстро, — продолжает Алексей Теплов. — Вода летом теплая и очень чистая". Здесь есть и благоустроенные, и дикие пляжи. Берег покрыт ракушечником, там много целых мелких ракушек.

Спортсмены выбирают Должанскую, так как с севера от Долгой косы ветрено, там идеальные условия для виндсерфинга, есть серф-школы и клубы. Средства размещения — в основном гостевые дома: проживание стоит в среднем одну-две тысячи рублей за номер в сутки. В станице нередко проводят музыкальные и спортивные фестивали.

Лиманы, лотосы, рыба

Маленький зеленый Приморско-Ахтарск отличается длинными и широкими песчаными пляжами. Море — очень спокойное и мелкое, нужно пройти достаточно далеко, чтобы вода была хотя бы по пояс. Опытные туристы советуют делать это осторожно — в песке попадаются острые ракушки. Стоимость размещения — стандартная для азовских курортов.

Еще в округе много пресных лиманов, где водятся раки. Всего в пяти километрах от центра города — лотосовое озеро. Любителям посидеть с удочкой — чуть дальше, на Бейсугский лиман, это 15 километров от города. Живописное место популярно у рыбаков — почти всегда они возвращаются с уловом.

Чем заняться на Гнилой горе

Инфраструктура в станице Голубицкая развита так же хорошо, как и в Ейске. Это один из самых популярных курортов, здесь есть все необходимое для отдыха с детьми, а еще — своя крокодиловая ферма, дельфинарий, долина лотосов и виноградники. В западной части станицы есть Голубицкое озеро с лечебной грязью.

До Темрюка всего одиннадцать километров, а проехав еще пять, вы попадете на грязевой вулкан Гефест на Гнилой горе. Тут комплекс с душевыми кабинами, камерами хранения и аквариумами. Считается, что здесь открылась одна из первых лечебниц для казаков.

Пляжи Голубицкой типичны для азовского побережья: пологий спуск, мелкое море, ракушечник, а вот людей здесь больше, чем на других местных курортах.

Привести мысли и нервы в порядок

Поселок Кучугуры, по словам экспертов, очень уютный и спокойный. Сюда едут, чтобы сменить обстановку после сумасшедшего ритма мегаполиса, привести мысли и нервы в порядок, сообщает сайт курорта.

"Песчаные дюны огораживают береговую линию, иногда образуя довольно высокие обрывы, — рассказывает Алексей Теплов. — Сам пляж тоже песчаный с мелким ракушечником. Вход в воду пологий, море неглубокое и чистое, но тут довольно сильное течение, поэтому заплывать далеко не рекомендуется".

Из Кучугур легко добраться до различных достопримечательностей: грязевого вулкана Плевак на мысе Пёклы, долины лотосов, этнографического музейного комплекса "Атамань".

С двух сторон от поселка также довольно спокойные и тихие курорты — Пересыпь и Ильич.

Из Тмутаракани на Казантип

Таманский залив разделяет поселок Ильич и Тамань — станицу, от которой до Крымского моста менее десяти километров. Это один из древнейших населенных пунктов России, в сентябре 2008 года здесь торжественно праздновалось 2600-летие Гермонассы — Тмутаракани — Тамани. Станица находится на стыке Черного и Азовского морей.

А дальше — Крым. "Хорошие пляжи — на азовском побережье, в северо-восточной части Крыма, — уверяет организатор авторских туров по Крыму "Туту Приключения" Юрий Рябов. — Купальный сезон здесь открывается раньше, чем на Черном море, вода прогревается быстрее, а берега, усыпанные ракушками, и чистое мелкое море привлекают туристов с детьми".