Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T08:00Z
https://ria.ru/20190701/1556031993.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155603/17/1556031734_0:94:3000:1782_1036x0_80_0_0_e3f0fb270a6860f83c98c915f2b2d1d8.jpg
РИА Новости
Туризм

Пляж от Сочи до Анапы: как выбрать черноморский курорт в Краснодарском крае

Вчера, 08:00
15880
© Depositphotos / 40109697 Автор: olesiabilkeiВодный аттракцион "Банан"
Водный аттракцион Банан
© Depositphotos / 40109697 Автор: olesiabilkei
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Горы, прекрасные виды, крутой спуск к морю и галька или желтый песок, пологий вход в воду и множество детей вокруг? Может, узкий кусок суши, а вокруг дельфины и кайтсерферы или порт, знаменитые винодельни и много зелени? В Краснодарском крае легко найти отдых на любой вкус. О том, как выбрать самый подходящий черноморский курорт, — в материале РИА Новости.

"Санта-Барбара" и Мамайка

Большой Сочи можно назвать самым длинным российским курортом: его протяженность — 105 километров, а по извилистой горной дороге и все 140. Это Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский районы.
В этом году пляжи Сочи отличились: если прошлым летом лишь шесть были отмечены международным сертификатом "Голубой флаг", то сейчас — 13.
Пляж курортного комплекса в Сочи
3 июня, 08:00
Как в Сочи увеличили число пляжей с голубыми флагами
"В основном на пляжах в Сочи привезенные песок и мелкая галька (пять-семь сантиметров), а в море она уже более крупная, — рассказывает Арина Олейникова, переехавшая из Краснодарского края в Москву. — В центре пляжи узкие, ближе к районам "Санта-Барбара" (так называют его местные) и Мамайка (официальное название, по одноименной реке) береговая полоса шире. Души и бесплатные раздевалки на пляжах есть везде". По ее словам, море здесь чище, чем в Адлере.

Без перепадов

Адлерский район ближе к Абхазии, как раз тут знаменитая Красная Поляна. "Береговые зоны преимущественно галечные, иногда сменяются песком. Линия пляжей довольно широкая, вход в воду плавный, без резких перепадов глубины, — объясняет директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов. — Там много платных хорошо обустроенных мест отдыха".
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДевушка на набережной в Сочи.
Отдых в Сочи
1 из 5
Девушка на набережной в Сочи.
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи.
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
2 из 5
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в городе Адлере Краснодарского края.
Отдыхающие на пляже в городе Адлере
3 из 5
Отдыхающие на пляже в городе Адлере Краснодарского края.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРыбак ловит рыбу на Олимпийской набережной в Адлере.
Олимпийская набережная в Адлере
4 из 5
Рыбак ловит рыбу на Олимпийской набережной в Адлере.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи.
Мужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи
5 из 5
Мужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
1 из 5
Девушка на набережной в Сочи.
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
2 из 5
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
3 из 5
Отдыхающие на пляже в городе Адлере Краснодарского края.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
4 из 5
Рыбак ловит рыбу на Олимпийской набережной в Адлере.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
5 из 5
Мужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Между Адлером и центром Сочи — Хоста. Здесь тоже преобладают галечные пляжи, но есть и смешанные. Море неглубокое, вход в воду пологий. Еще один важный момент: бесплатных пляжей мало, многие в аренде у санаториев, добавляет Теплов. Наиболее крупный общественный — центральный пляж, он галечный. Но, в отличие от Сочи и Адлера, здесь, по словам экспертов, спокойно и немноголюдно.

Песчаные островки и железная дорога

От центра Сочи в сторону Лазаревского — микрорайон Дагомыс, известный своим оздоровительным центром, который превратился в курорт международного уровня. А еще тут есть чайные плантации. Центральный пляж Дагомыса — один из самых широких на сочинском побережье. Мелкая галька с песчаными островками, вход в воду пологий.
В Лазаревском, отмечает Арина Олейникова, не очень удобный спуск к пляжу — лестницы, сам берег — галька. При этом в поселок (два часа от Сочи в сторону Туапсе) удобно добираться на поезде из Москвы. Но это и минус: железная дорога проходит вдоль берега.
CC BY 3.0 / Senin Roman / Lazarevskoye, Bolshoy Sochi, Krasnodarskiy kray, RussiaЛазаревское
Лазаревское
CC BY 3.0 / Senin Roman / Lazarevskoye, Bolshoy Sochi, Krasnodarskiy kray, Russia
Лазаревское
Однако это побережье туристы хвалят. "Муниципальные пляжи шириной 50 метров, что редкость для этого района. Ежедневная уборка, поэтому зоны отдыха у моря всегда чистые, — уточняет Алексей Теплов. — Пляжи галечные, реже — песчано-галечные. В благоустроенных местах обычно есть настилы".

Курорт на перепутье

Похожие пляжи — галька с примесью песка — в Туапсе, где в городской черте несколько благоустроенных муниципальных зон отдыха и несколько диких.
Самые популярные — пляжи поселка Джубга. Это курорт на перепутье: направо (если ехать из Краснодара) — Геленджик и Анапа, налево — Сочи.
Девушки на пляже
13 июня, 08:00
Как найти самые дешевые курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае
Центральный пляж — песчано-галечный, с развитой инфраструктурой и развлечениями. У подножия горы Ежик можно остановиться в автокемпинге, въезд — платный. Чуть дальше в сторону Геленджика — галечные пляжи в обрамлении зеленых холмов и множество баз для летнего отдыха.

Песчаные и дивно дикие

Набережная города-курорта — одна из самых живописных и протяженных в Краснодарском крае: длина — 12 километров, при этом пешеходная зона — более восьми.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыступление на флайборде в Геленджике.
Выступление на флайборде в Геленджике
1 из 5
Выступление на флайборде в Геленджике.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Набережная в городе Геленджике.

Набережная в городе Геленджик
2 из 5

Набережная в городе Геленджике.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Тонкий мыс в Геленджике.
Вид на Тонкий мыс в Геленджике
3 из 5
Вид на Тонкий мыс в Геленджике.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Геленджикскую бухту.
Вид на Геленджикскую бухту
4 из 5
Вид на Геленджикскую бухту.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТонкий мыс в Геленджике.
Тонкий мыс в Геленджике
5 из 5
Тонкий мыс в Геленджике.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
1 из 5
Выступление на флайборде в Геленджике.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
2 из 5

Набережная в городе Геленджике.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
3 из 5
Вид на Тонкий мыс в Геленджике.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
4 из 5
Вид на Геленджикскую бухту.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
5 из 5
Тонкий мыс в Геленджике.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Дикие пляжи в Большом Геленджике (от Кабардинки до Архипо-Осиповки) преимущественно галечные, а центральный городской — песчаный. Он самый большой и наиболее популярный на курорте. И, соответственно, многолюдный.
Общественный пляж в Дивноморском — с крупной галькой, навесами от солнца и тоже множеством отдыхающих. Но и диких мест, затерянных среди скал, хватает. Один приморский уголок носит название "Дивнодикий пляж", он для нудистов.
Купальник и шлепанцы на песке пляжа
3 июня 2018, 13:30Туризм
Голый завтрак и обед нагишом: лучшие пляжи мира для нудистов

Море или озеро

Новороссийск — портовый город, но и тут имеются вполне приличные пляжи. Общественные оборудованы раздевалками и туалетами. На городском пляже галька мелкая, это удобнее для семей с детьми.
В окрестных селах — дикие пляжи, где отдыхают главным образом местные жители. Популярен энотуризм — можно посетить винодельню "Мысхако" или знаменитый завод шампанских вин "Абрау-Дюрсо". Одноименное село находится всего в 14 километрах от Новороссийска. Его сердце — озеро, самый крупный пресный водоем Краснодарского края. До морского побережья — всего шесть-восемь километров по красивой дороге.
Отдыхающие на набережной озера Абрау в Краснодарском крае
8 мая, 08:00
Путешествие к голубой жемчужине. Зачем ехать в Абрау-Дюрсо

Визитная карточка: песок

Анапа — это, конечно, прежде всего песчаные пляжи, хотя встречаются и галечные, и каменистые. "В Анапе стоит особенно выделить Витязево и Джемете, которые зачастую несправедливо недооценивают, — подчеркивают в пресс-службе компании Tez Tour. — Эти курортные поселки расположены на песчаной косе, здесь очень красивые дюны и богатая растительность. Идеальный вариант для отдыха с детьми: пологий заход в море, вода прогревается быстро и долго держится комфортная температура".
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМаяк в поселке Витязево.
Маяк в поселке Витязево
1 из 5
Маяк в поселке Витязево.
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / EvgeniiDikii

Пляж в Анапе.

Пляж в Анапе
2 из 5

Пляж в Анапе.

© Depositphotos / EvgeniiDikii
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДети на водной горке на пляже в Анапе.
Дети на водной горке на пляже в Анапе
3 из 5
Дети на водной горке на пляже в Анапе.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГородской пляж в Анапе.
Городской пляж в Анапе
4 из 5
Городской пляж в Анапе.
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтдыхающие фотографируются на городской набережной в Анапе.
Города России. Анапа
5 из 5
Отдыхающие фотографируются на городской набережной в Анапе.
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
1 из 5
Маяк в поселке Витязево.
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
2 из 5

Пляж в Анапе.

© Depositphotos / EvgeniiDikii
3 из 5
Дети на водной горке на пляже в Анапе.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 5
Городской пляж в Анапе.
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
5 из 5
Отдыхающие фотографируются на городской набережной в Анапе.
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
А вот взрослым, особенно увлекающимся спортом, понравится станица Благовещенская. "Чисто, тихо, дико. Магазинов, ресторанов, кафе рядом практически нет. Место отдыха из 1990-х, — описывает станицу мотоциклистка Альбина Вороновская. — Номера с кондиционером стоят довольно дорого, но это идеальное место для тех, кто любит жить в палатках, занимается серфингом или кайтсерфингом. Еще здесь много дельфинов, они могут подплыть очень близко к купающемуся человеку". Особенность станицы Благовещенская — естественный кварцевый песок на побережье.

Куда поехать и сколько это стоит

Лучшим черноморским курортом для отдыха с детьми считается Анапа. "Для семей здесь предусмотрен ряд специальных услуг: игровая площадка, анимационные программы, детский бассейн и меню, кроватки для малышей и другое, — перечисляет Алексей Теплов. — Понравится детям и в Геленджике: несколько аквапарков, дельфинарий, сафари-парк".
Для молодежного отдыха эксперты рекомендуют Сочи, Лазаревское или Адлер. Критерии: чистое море с хорошим пляжем, недорогое жилье и питание. Все это также есть в Анапе и Туапсе. Но по разнообразию развлечений и активности ночной жизни Сочи — вне конкуренции.
Девушка отдыхает у бассейна
10 апреля, 08:00
Не хуже, чем в Турции? Особенности системы "все включено" в России
Для людей в возрасте подойдут Анапа, Джемете и поселок Макопсе, однако стоит присмотреться и к Хосте: здесь много санаториев и пансионатов, где лечат целебными грязями.
Если хочется романтического отдыха в хорошем отеле — вам в Большой Сочи. Там наиболее развита инфраструктура, много развлечений и хороших ресторанов. Немало отелей, нацеленных на отдых пар (в том числе молодоженов), и в Туапсе.
"Наиболее доступные курорты Черноморского побережья — Лоо, Дагомыс, Вардане и Анапа, — говорят в туристической компании. — Чуть дороже Cочи, Туапсе, Лазаревское, Шепси, Геленджик, Дивноморское и Небуг".
По данным сервиса бронирования Tvil.ru, в Сочи сутки проживания обойдутся самостоятельным туристам в среднем в 2,5 тысячи рублей, в Анапе — в 2,4 тысячи, в Геленджике — в 2,6 тысячи. Но можно найти бюджетное размещение в пределах одной-двух тысяч.
В АТОР уточняют, что, например, в Анапу и Сочи можно отправиться вдвоем на десять дней за 39 тысяч рублей. Это цена перелета и проживания с завтраком.
Сочи
27 июня, 06:02
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
3103238
ТуризмТуризмтуристыАдлерНовости - ТуризмНовороссийскГеленджикСочиАнапаКраснодарский край
Рекомендуем
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
Лента
новостей
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
Зеленский потребовал наказать Климкина за ноту в адрес Москвы
Главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ. 27 мая 2017
Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии
Остров Кунашир
Организаторы G20 обозначили Южные Курилы как часть Японии
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск приостановил саммит Евросоюза
Президент РФ Владимир Путин
Названы бессмертные агенты Путина на Западе. Они оказались знаменитостями
Болеутоляющее и деньги
Третья опиумная. Кого убивают китайские наркотики
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли
03:25В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика
03:22Врач советует женщинам не менять в течение дня кроссовки на шпильки
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
Лента новостейМолния