Пляж от Сочи до Анапы: как выбрать черноморский курорт в Краснодарском крае

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Горы, прекрасные виды, крутой спуск к морю и галька или желтый песок, пологий вход в воду и множество детей вокруг? Может, узкий кусок суши, а вокруг дельфины и кайтсерферы или порт, знаменитые винодельни и много зелени? В Краснодарском крае легко найти отдых на любой вкус. О том, как выбрать самый подходящий черноморский курорт, — в материале РИА Новости.

"Санта-Барбара" и Мамайка

Большой Сочи можно назвать самым длинным российским курортом: его протяженность — 105 километров, а по извилистой горной дороге и все 140. Это Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский районы.

В этом году пляжи Сочи отличились: если прошлым летом лишь шесть были отмечены международным сертификатом "Голубой флаг", то сейчас — 13.

"В основном на пляжах в Сочи привезенные песок и мелкая галька (пять-семь сантиметров), а в море она уже более крупная, — рассказывает Арина Олейникова, переехавшая из Краснодарского края в Москву. — В центре пляжи узкие, ближе к районам "Санта-Барбара" (так называют его местные) и Мамайка (официальное название, по одноименной реке) береговая полоса шире. Души и бесплатные раздевалки на пляжах есть везде". По ее словам, море здесь чище, чем в Адлере.

Без перепадов

Адлерский район ближе к Абхазии, как раз тут знаменитая Красная Поляна. "Береговые зоны преимущественно галечные, иногда сменяются песком. Линия пляжей довольно широкая, вход в воду плавный, без резких перепадов глубины, — объясняет директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов. — Там много платных хорошо обустроенных мест отдыха".

Между Адлером и центром Сочи — Хоста. Здесь тоже преобладают галечные пляжи, но есть и смешанные. Море неглубокое, вход в воду пологий. Еще один важный момент: бесплатных пляжей мало, многие в аренде у санаториев, добавляет Теплов. Наиболее крупный общественный — центральный пляж, он галечный. Но, в отличие от Сочи и Адлера, здесь, по словам экспертов, спокойно и немноголюдно.

Песчаные островки и железная дорога

От центра Сочи в сторону Лазаревского — микрорайон Дагомыс, известный своим оздоровительным центром, который превратился в курорт международного уровня. А еще тут есть чайные плантации. Центральный пляж Дагомыса — один из самых широких на сочинском побережье. Мелкая галька с песчаными островками, вход в воду пологий.

В Лазаревском, отмечает Арина Олейникова, не очень удобный спуск к пляжу — лестницы, сам берег — галька. При этом в поселок (два часа от Сочи в сторону Туапсе) удобно добираться на поезде из Москвы. Но это и минус: железная дорога проходит вдоль берега.

Однако это побережье туристы хвалят. "Муниципальные пляжи шириной 50 метров, что редкость для этого района. Ежедневная уборка, поэтому зоны отдыха у моря всегда чистые, — уточняет Алексей Теплов. — Пляжи галечные, реже — песчано-галечные. В благоустроенных местах обычно есть настилы".

Курорт на перепутье

Похожие пляжи — галька с примесью песка — в Туапсе, где в городской черте несколько благоустроенных муниципальных зон отдыха и несколько диких.

Самые популярные — пляжи поселка Джубга. Это курорт на перепутье: направо (если ехать из Краснодара) — Геленджик и Анапа, налево — Сочи.

Центральный пляж — песчано-галечный, с развитой инфраструктурой и развлечениями. У подножия горы Ежик можно остановиться в автокемпинге, въезд — платный. Чуть дальше в сторону Геленджика — галечные пляжи в обрамлении зеленых холмов и множество баз для летнего отдыха.

Песчаные и дивно дикие

Набережная города-курорта — одна из самых живописных и протяженных в Краснодарском крае: длина — 12 километров, при этом пешеходная зона — более восьми.

Дикие пляжи в Большом Геленджике (от Кабардинки до Архипо-Осиповки) преимущественно галечные, а центральный городской — песчаный. Он самый большой и наиболее популярный на курорте. И, соответственно, многолюдный.

Общественный пляж в Дивноморском — с крупной галькой, навесами от солнца и тоже множеством отдыхающих. Но и диких мест, затерянных среди скал, хватает. Один приморский уголок носит название "Дивнодикий пляж", он для нудистов.

Море или озеро

Новороссийск — портовый город, но и тут имеются вполне приличные пляжи. Общественные оборудованы раздевалками и туалетами. На городском пляже галька мелкая, это удобнее для семей с детьми.

В окрестных селах — дикие пляжи, где отдыхают главным образом местные жители. Популярен энотуризм — можно посетить винодельню "Мысхако" или знаменитый завод шампанских вин "Абрау-Дюрсо". Одноименное село находится всего в 14 километрах от Новороссийска. Его сердце — озеро, самый крупный пресный водоем Краснодарского края. До морского побережья — всего шесть-восемь километров по красивой дороге.

Визитная карточка: песок

Анапа — это, конечно, прежде всего песчаные пляжи, хотя встречаются и галечные, и каменистые. "В Анапе стоит особенно выделить Витязево и Джемете, которые зачастую несправедливо недооценивают, — подчеркивают в пресс-службе компании Tez Tour. — Эти курортные поселки расположены на песчаной косе, здесь очень красивые дюны и богатая растительность. Идеальный вариант для отдыха с детьми: пологий заход в море, вода прогревается быстро и долго держится комфортная температура".

А вот взрослым, особенно увлекающимся спортом, понравится станица Благовещенская. "Чисто, тихо, дико. Магазинов, ресторанов, кафе рядом практически нет. Место отдыха из 1990-х, — описывает станицу мотоциклистка Альбина Вороновская. — Номера с кондиционером стоят довольно дорого, но это идеальное место для тех, кто любит жить в палатках, занимается серфингом или кайтсерфингом. Еще здесь много дельфинов, они могут подплыть очень близко к купающемуся человеку". Особенность станицы Благовещенская — естественный кварцевый песок на побережье.

Куда поехать и сколько это стоит

Лучшим черноморским курортом для отдыха с детьми считается Анапа. "Для семей здесь предусмотрен ряд специальных услуг: игровая площадка, анимационные программы, детский бассейн и меню, кроватки для малышей и другое, — перечисляет Алексей Теплов. — Понравится детям и в Геленджике: несколько аквапарков, дельфинарий, сафари-парк".

Для молодежного отдыха эксперты рекомендуют Сочи, Лазаревское или Адлер. Критерии: чистое море с хорошим пляжем, недорогое жилье и питание. Все это также есть в Анапе и Туапсе. Но по разнообразию развлечений и активности ночной жизни Сочи — вне конкуренции.

Для людей в возрасте подойдут Анапа, Джемете и поселок Макопсе, однако стоит присмотреться и к Хосте: здесь много санаториев и пансионатов, где лечат целебными грязями.

Если хочется романтического отдыха в хорошем отеле — вам в Большой Сочи. Там наиболее развита инфраструктура, много развлечений и хороших ресторанов. Немало отелей, нацеленных на отдых пар (в том числе молодоженов), и в Туапсе.

"Наиболее доступные курорты Черноморского побережья — Лоо, Дагомыс, Вардане и Анапа, — говорят в туристической компании. — Чуть дороже Cочи, Туапсе, Лазаревское, Шепси, Геленджик, Дивноморское и Небуг".

По данным сервиса бронирования Tvil.ru, в Сочи сутки проживания обойдутся самостоятельным туристам в среднем в 2,5 тысячи рублей, в Анапе — в 2,4 тысячи, в Геленджике — в 2,6 тысячи. Но можно найти бюджетное размещение в пределах одной-двух тысяч.