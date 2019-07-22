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РИА Новости

Санкции против себя: зачем Украина повышает пошлины на топливо

08:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАЗС в Киеве
АЗС в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Александр Лесных. С 1 августа Украина поднимает пошлины на импорт российского дизеля и газомоторного топлива до 3,75 и 1,75% соответственно. Еще через два месяца — до четырех и трех процентов. РИА Новости разбиралось, зачем Киеву очередные ограничения и как это скажется на простых автовладельцах.

Наполнить бюджет

Представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус разъяснил, что спецпошлины на поставки топлива из России пополнят казну и помогут повысить уровень жизни в стране.

"Украинский бюджет дополнительно получит около двух миллиардов гривен (около 75 миллионов долларов) в год. На мой взгляд, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидирования малообеспеченных слоев населения", — сообщил Герус в фейсбуке.

При этом власти обещают, что это никак не отразится на внутренних ценах, а просто снизит завышенную маржу трейдеров-импортеров.
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По мнению аналитика консалтинговой компании UPECO Александра Сириенко, в ценники на украинских заправках действительно заложена повышенная маржа. Однако многие ретейлеры уже серьезно сократили ее, снизив в начале июля цены на бензин и дизель на 0,5-1 гривну за литр. Так, например, литр 92-го бензина и солярки на заправках сети SOCAR подешевел до 30,49 гривны (73,5 российских рубля), а 95-го — до 31,49 гривны (почти 76 рублей).
Поэтому можно с уверенностью говорить, что уже через две недели у украинских трейдеров и владельцев автозаправок появится аргумент для возвращения к прежнему уровню или даже еще выше. В этом не сомневается украинский экономист Александр Дудчак.
"Дополнительные пошлины не столько снизят доходы поставщиков, сколько приведут к повышению цен на украинском рынке. Отдуваться придется гражданам Украины, которые в итоге будут платить больше", — сказал Дудчак в интервью RT.
Та же проблема возникнет у тех автовладельцев, которые, спасаясь от непомерной дороговизны бензина и солярки, перевели машины на автогаз. Ведь половина поставок этого топлива — из России. Причем доля российского газа на украинских заправках только растет. По данным enkorr, за первые шесть месяцев этого года поставки увеличились на 44% — до 317,6 тысячи тонн. Более 70% приходит от "Роснефти", остальное обеспечивает "Лукойл".

В ущерб здравому смыслу

Многие эксперты уверены, что новые пошлины несут в себе не экономический, а политический расчет. "Как и все на Украине, это делается под прикрытием громких лозунгов о непрекращающейся, но пока безуспешной борьбе с Россией и ее "гегемонией" на рынке энергоносителей. Гордая независимая Украина готова наказать "супостата", заработав при этом два миллиарда гривен. И неважно, что пошлины приведут к повышению цен на украинских АЗС", — отмечает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
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Это фактически подтверждает и сам Герус. В том же сообщении в фейсбуке он указал, что совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций.
Речь идет об ограничительных мерах, утвержденных премьер-министром Дмитрием Медведевым 18 апреля и вступивших в силу 1 июня. Теперь действует специальный режим лицензирования поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Украину: продавать топливо Киеву можно только в рамках квот, установленных Минэнерго.

В июне украинские СМИ сообщили, что квоты "Роснефти" — 50 тысяч тонн дизельного топлива, хотя с января по май компания экспортировала в четыре раза больше. У "Лукойла" поставки снизились на четверть — с 20 до 15 тысяч тонн. В то же время квоты на СУГ для всех российских компаний сократились почти на 40% — до 32 тысяч тонн в месяц.

Отметим, что Москва ввела топливные квоты в ответ на украинские санкции против российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и сотрудников правоохранительных органов. Вдобавок Киев объявил эмбарго на поставки продукции машиностроения, металлообработки и легкой промышленности, произведенной в России.

Заместительная терапия

Попытки украинского правительства заместить российское топливо собственным, очевидно, провалились. По данным enkorr, в первом полугодии украинский рынок автогаза вырос на 4,2%, а производство СУГ сократилось на 6,5%.
Пришлось закупать горючее у западных соседей и доставлять его в основном морем. Если в апреле на такой импорт приходилось всего три процента, то в июне — почти двадцать.
Разумеется, транспортировка морем значительно дороже. По словам коммерческого директора "Укргаздобычи" Сергея Федоренко, закупочные цены уже в последнюю неделю мая подскочили на треть — до 24,5 тысячи гривен за тонну.
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