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РИА Новости

ЦИК Украины не зафиксировал существенных нарушений на выборах в Раду

Вчера, 23:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУрны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не зафиксировала существенных нарушений, которые повлияли бы на результаты голосования на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщил замглавы ЦИК Евгений Радченко.
"Без сомнения, не будем скрывать, наблюдателями были зафиксированы определенные недочеты и незначительные нарушения, но которые существенно повлияли на результаты, на ход голосования, нами зафиксировано не было", - сказал на брифинге Радченко, трансляцию вел телеканал "Прямой".
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По его словам, во время голосования не обошлось без курьезов, среди которых была "попытка съесть бюллетени в знак протеста".
Ранее сообщалось, что пенсионерка во Львове пыталась съесть избирательные бюллетени.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). К настоящему моменту ЦИК обработал лишь 0,9% бюллетеней.
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