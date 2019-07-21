ЦИК Украины не зафиксировал существенных нарушений на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не зафиксировала существенных нарушений, которые повлияли бы на результаты голосования на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщил замглавы ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, во время голосования не обошлось без курьезов, среди которых была "попытка съесть бюллетени в знак протеста".

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). К настоящему моменту ЦИК обработал лишь 0,9% бюллетеней.