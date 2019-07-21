Косачев объяснил, почему Киеву станет сложнее нарушать Минские соглашения

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет иметь лояльный к нему парламент после выборов в Раду, на который будет невозможно списывать невыполнение Минских соглашений, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Сейчас у Зеленского будет лояльная ему Верховная Рада, и списывать на нее свою неготовность выполнять Минские соглашения он больше не сможет", - сказал Косачев в эфире телеканала Россия-24

По словам сенатора, это новая ситуация и для Зеленского, и для западных партнеров.

"Теперь Западу будет гораздо сложнее прикрывать Зеленского и большинство в Раде, если они продолжат саботировать Минские соглашения", - отметил он.

Парламентарий также считает, что данные exit poll коррелируются с итогами президентских выборов и свидетельствуют о запросе общества на новую политику, поскольку в ходе голосования три четверти получают "новички", и только 20-25% - "ветераны холодной войны с Россией, включая Петра Порошенко и Юлию Тимошенко".