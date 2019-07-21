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РИА Новости

Косачев объяснил, почему Киеву станет сложнее нарушать Минские соглашения

Вчера, 23:46
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет иметь лояльный к нему парламент после выборов в Раду, на который будет невозможно списывать невыполнение Минских соглашений, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Сейчас у Зеленского будет лояльная ему Верховная Рада, и списывать на нее свою неготовность выполнять Минские соглашения он больше не сможет", - сказал Косачев в эфире телеканала Россия-24.
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По словам сенатора, это новая ситуация и для Зеленского, и для западных партнеров.
"Теперь Западу будет гораздо сложнее прикрывать Зеленского и большинство в Раде, если они продолжат саботировать Минские соглашения", - отметил он.
Парламентарий также считает, что данные exit poll коррелируются с итогами президентских выборов и свидетельствуют о запросе общества на новую политику, поскольку в ходе голосования три четверти получают "новички", и только 20-25% - "ветераны холодной войны с Россией, включая Петра Порошенко и Юлию Тимошенко".
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%).
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Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКонстантин КосачевУкраинаВ мире
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