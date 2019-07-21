Во Львове пенсионерка попыталась съесть избирательные бюллетени

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Женщина пыталась съесть бюллетени на избирательном участке во Львове, сообщает городской Комитет избирателей Украины.
Как говорится в сообщении, на избирательный участок №461982 пришла 94-летняя женщина, которая должна была голосовать дома. После скандала комиссия выдала избирательнице бюллетени и сообщила об инциденте детям женщины.
"После приезда детей скандал продолжился. Завершающий аккорд возмущение 94-летней женщины проявился в том, что она начала рвать и есть свои бюллетени. Спасенные остатки бюллетеней были уложены в пакет и будут идентифицированы участковой избирательной комиссией как испорченные", - говорится в сообщении КИУ Львов на странице в Facebook.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье.