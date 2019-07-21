"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду

Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. По предварительным данным, на украинских парламентских выборах победила партия президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа". За ней следуют "Оппозиционный блок — За жизнь" Виктора Медведчука, "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Большинство предвыборных прогнозов сбылось. Но предугадать дальнейшее сложнее — победителям придется формировать правящую коалицию, а здесь есть место и для торга, и для маневра.

"Меньшего зла нет"

День голосования, 21 июля, традиционно не обошелся без нарушений и курьезов. Так, во Львовской области пожилая избирательница демонстративно порвала и съела свой бюллетень. А в Мариуполе некий гражданин написал поперек списка партий: "Меньшего зла [среди них] нет".

Явка к 16:00 по киевскому времени была всего 36,57 процента. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заговорил о катастрофе. "Растет очень сильно явка по западной Украине и абсолютно стоит на востоке, — отметил он. — То есть те, кто поддерживал партию войны, сегодня голосуют активно. Те, кто ждал мира, просто не идут на участки".

Рабинович призвал сограждан, желающих мира в Донбассе, выполнить гражданский долг: "Можно напомнить людям лозунг "Голосуй, а то проиграешь". Потому что если мы сейчас просидим дома, если мы сейчас не проголосуем за мир в своем доме, то, я боюсь, будет очень и очень печальный результат". Если такая тенденция сохранится, "мы проведем в парламент как раз тех, от кого хотели избавиться", добавил политик.

Пьющие граждане

На Украине запрещено публиковать данные опросов у избирательных участков во время голосования, но все — политики, блогеры и журналисты — поступили в соответствии с поговоркой "если нельзя, но очень хочется, то можно".

Как всегда, запрет на публикацию данных экзитполов на Украине обходили с фантазией. Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем сообщил в блоге, что к 18:00 "употребить успело чуть меньше половины пьющих граждан". Предпочтения, по его данным, распределились следующим образом: Зебровка (партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского) — 44 процента, "Медведевка" ("Оппозиционная платформа — За жизнь") — 13 процентов, "шоколадный ликер" ("Европейская солидарность" Петра Порошенко) — восемь процентов, Veuve Clicqout ( "Батькивщина" Юлии Тимошенко) — 8 процентов, "Божоле" — 5,9 процента. Остальные не преодолевали пятипроцентный барьер.

Впрочем, в отличие от частных лиц СМИ не осторожничали, а нарушали закон открыто.

Около 14:00 по киевскому времени опубликовали данные Национального экзитпола: "Слуга народа" — 41.4 процента, партия Порошенко — 8.5 процента, "Батькивщина" — 8.1 процента, партия "Голос" рок-певца Святослава Вакарчука — пять процентов.

Выданные сразу после закрытия участков в 20:00 результаты опроса телеканала "112 Украина" показали примерно такую же картину.

Таким образом, партия Зеленского может получить 120-125 мест в парламенте (из 350), кроме того фракцию "Слуги народа" пополнят депутаты, выбранные по мажоритарным округам (там голосуют не по партийным спискам, а за конкретного кандидата). В "Зе команде" заявили, что уверены в хороших результатах своих мажоритарщиков.

Разные Украины

В политических предпочтениях Украина ожидаемо разделилась. У "Слуги народа" больше всего голосов на востоке (48,5 процента) и юге (46,6 процентов), у "Оппозиционной платформы — За жизнь" — в Донбасса (42,7 процента).

"Евросолидарность" популярна на западе (12,8 процента), там же сосредоточен электорат "Батькивщины" (11,6 процента) и "Голоса" (15 процентов). В Донбассе партия Вакарчука набрала меньше процента.

Первые заявления, сделанные после закрытия участков, вроде бы подтвердили опасения Рабиновича. Например, Зеленский сообщил, что его команда готова к диалогу с партией Вакарчука о создании коалиции в парламенте. "Это была наша инициатива. У нас чуть больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем Вакарчука к разговору с удовольствием", — подчеркнул глава государства. После того как Зеленский сказал "а", ему пришлось говорить и "б" — отвечать на вопрос, будет ли в таком случае рок-певец премьер-министром. "Мы хотим, чтобы премьером был независимый и компетентен человек, которого уважают в Украине и на Западе", — уклонился от прямого ответа президент. И уточнил, что это будет "новое лицо и гуру экономики". Таким характеристикам соответствуют глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и бывший министр финансов Александр Данилюк.

А Вакарчук тем временем заявил, что... продолжит выступать с "Океаном Эльзы". С самим Вакарчуком выразил желание выступать Порошенко. Он назвал "Голос" главным партнером своей партии в Раде и призвал всех отмежеваться от представителей "Оппозиционной платформы — За жизнь", потому что они "оккупанты" и "пятая колонна".

Между тем украинский юрист, бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов предсказал, что карьера Порошенко окончится быстрее, чем тот бы хотел. "Готовимся к представлению нового генерального прокурора на снятие с Порошенко депутатской неприкосновенности. Придется потерпеть Порошенко еще пару месяцев без меры пресечения", — сообщил он в Сети. Ранее Портнов анонсировал уголовные дела против бывшего президента и его команды.