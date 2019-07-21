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РИА Новости

Медведчук призвал власти продолжить переговоры с Россией о ценах на газ

Вчера, 23:01
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Переговоры с Россией о снижении цены и по транзиту газа должны продолжить власти, заявил в воскресенье председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"К переговорам по газу должна вернуться власть. Потому что мы договорились и что снижение цены на 25% может иметь место, подтвердил и председатель правительства, и президент РФ не далее, как в четверг на встрече со мной в Санкт-Петербурге. Теперь роль власти в том, чтобы решить этот вопрос о снижении цены на газ и продолжить переговоры, которые надо было вчера-позавчера проводить по поводу транзита газа с 1 января 2020 года", - заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne.
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Премьер РФ Дмитрий Медведев в марте принял Медведчука и сопредседателя этой же партии Юрия Бойко, в беседе также участвовал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Украинские политики заявили о необходимости создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа. Со своей стороны Миллер заверил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках, причем для конечного потребителя на Украине газ в результате может стать дешевле на 25%.
Еще одну встречу с Бойко и Медведчуком глава правительства РФ провел 10 июля. Бойко тогда заявил, что вопрос заключения прямого контракта на поставки газа, который бы исключил посредников и реверс, существенно продвинулся вперед и украинская сторона готова подписать его уже в августе. По его словам, также с "Газпромом" обсуждался вопрос транзита газа, и здесь наиболее реальным является вариант создания консорциума, который учел бы интересы и России, и Украины, и стран ЕС. Переговоры договорились продолжить после парламентских выборов на Украине.
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