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РИА Новости

Аксенов не рассчитывает на смягчение отношений с Киевом после выборов

Вчера, 22:59
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов не рассчитывает, что украинские власти изменят свое отношение к его региону после внеочередных выборов в Верховную раду.
Выборы прошли на Украине в воскресенье. Лидирует с огромным отрывом президентская партия "Слуга народа".
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"Если судить по нынешней риторике в отношении Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик, ожидать смягчения ситуации по этим вопросам, пожалуй, не имеет смысла", - написал Аксенов в Facebook.
По его словам, Крым давно привык жить в условиях различных блокад и рассчитывать на худший сценарий развития событий во взаимоотношениях с Украиной.
"К сожалению, надеяться на наличие здравого смысла у киевских властей не приходится. При этом делать прогнозы в отношении того, какую конкретно позицию займет парламент Украины, достаточно сложно", - сказал Аксенов.
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