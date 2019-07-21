Аксенов не рассчитывает на смягчение отношений с Киевом после выборов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов не рассчитывает, что украинские власти изменят свое отношение к его региону после внеочередных выборов в Верховную раду.

Выборы прошли на Украине в воскресенье. Лидирует с огромным отрывом президентская партия "Слуга народа".

"Если судить по нынешней риторике в отношении Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик, ожидать смягчения ситуации по этим вопросам, пожалуй, не имеет смысла", - написал Аксенов в Facebook

По его словам, Крым давно привык жить в условиях различных блокад и рассчитывать на худший сценарий развития событий во взаимоотношениях с Украиной.