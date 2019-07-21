Медведчук рассказал о роли "Оппозиционной платформы" в парламенте

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Украинская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет в оппозиции, заявил председатель ее политсовета Виктор Медведчук.

По данным exit polls, его партия набирает на выборах 11-13%. По первым данным ЦИК, она балансирует на проходном барьере в 5%.

"Роль "Оппозиционной платформы – За жизнь" в парламенте - исключительно оппозиция. Это было решено задолго до окончания выборов. Мы это хорошо понимали, осознавали и сознательно к этому шли. Мы будем оппозиционной фракцией в парламенте девятого созыва", - заявил Медведчук в воскресенье в эфире телеканала " 112 Украина ".