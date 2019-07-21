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РИА Новости

Медведчук рассказал о роли "Оппозиционной платформы" в парламенте

Вчера, 22:47
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Украинская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет в оппозиции, заявил председатель ее политсовета Виктор Медведчук.
По данным exit polls, его партия набирает на выборах 11-13%. По первым данным ЦИК, она балансирует на проходном барьере в 5%.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Вчера, 21:04
Медведчук прокомментировал первые экзит-поллы на выборах в Раду
"Роль "Оппозиционной платформы – За жизнь" в парламенте - исключительно оппозиция. Это было решено задолго до окончания выборов. Мы это хорошо понимали, осознавали и сознательно к этому шли. Мы будем оппозиционной фракцией в парламенте девятого созыва", - заявил Медведчук в воскресенье в эфире телеканала "112 Украина".
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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