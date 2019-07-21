Порошенко готов обсуждать сотрудничество с партией Вакарчука

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов, лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (от 42,7% до 44,4%), за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" (от 11,5% до 12,9%), "Европейская солидарность " экс-президента Порошенко (от 8,5% до 8,9%), партия Юлии Тимошенко (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Вакарчука "Голос (от 6% до 6,5%).