Косачев прокомментировал результаты экзит-поллов на выборах в Раду

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя результаты exit poll по выборам в Верховную раду, отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выполнил задачу-минимум, превратив парламент страны из оппозиционного в относительно лояльный.

"Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную. Порошенко и иже с ним окончательно уходят в историю. Равно как и наиболее экстремистские политические силы Украины", - написал он в Facebook

Он подчеркнул, что второе место "Оппозиционной платформы - за жизнь" почетно и успешно, но вес этого второго места будет зависеть от окончательного расклада сил по одномандатным округам.

"Держим пальцы, чтобы стрелка политических весов склонилась-таки к максимальной отметке. От этого, кстати, во многом будут зависеть и перспективы восстановления двусторонних межпарламентских отношений", - добавил сенатор.

Косачев отметил, что для президента Украины наступает время настоящей ответственности, ссылаться на деструктивный парламент больше не удастся.