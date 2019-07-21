Косачев прокомментировал результаты экзит-поллов на выборах в Раду

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя результаты exit poll по выборам в Верховную раду, отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выполнил задачу-минимум, превратив парламент страны из оппозиционного в относительно лояльный.
"Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную. Порошенко и иже с ним окончательно уходят в историю. Равно как и наиболее экстремистские политические силы Украины", - написал он в Facebook.
Он подчеркнул, что второе место "Оппозиционной платформы - за жизнь" почетно и успешно, но вес этого второго места будет зависеть от окончательного расклада сил по одномандатным округам.
"Держим пальцы, чтобы стрелка политических весов склонилась-таки к максимальной отметке. От этого, кстати, во многом будут зависеть и перспективы восстановления двусторонних межпарламентских отношений", - добавил сенатор.
Косачев отметил, что для президента Украины наступает время настоящей ответственности, ссылаться на деструктивный парламент больше не удастся.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (от 42,7% до 44,4%), за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" (от 11,5% до 12,9%), "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9%), партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (от 6% до 6,5%).
Вчера, 04:07Процедура выборов в парламент Украины