"Оппозиционная платформа" не готова входить в коалицию со "Слугой народа"

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", занимающая второе место по итогам выборов в Верховную раду, не готова входить в коалицию с партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.

"Мы не готовы входить в коалицию со "Слугой народа", с господином Зеленским, потому что мы стоим на различных идеологических принципах и на совершенно иной идеологической платформе", - сказал он в эфире телеканала " Россия-24 ".

Медведчук отметил, что партия Зеленского может и не создавать никакой коалиции.

"Может быть, по факту у них появится возможность не создавать ни с кем (коалицию), а быть коалицией в лице одной фракции и депутатов-мажоритарщиков – такую возможность исключать сегодня нельзя", - добавил он.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.