"Оппозиционная платформа" не готова входить в коалицию со "Слугой народа"

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", занимающая второе место по итогам выборов в Верховную раду, не готова входить в коалицию с партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.
"Мы не готовы входить в коалицию со "Слугой народа", с господином Зеленским, потому что мы стоим на различных идеологических принципах и на совершенно иной идеологической платформе", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Медведчук отметил, что партия Зеленского может и не создавать никакой коалиции.
"Может быть, по факту у них появится возможность не создавать ни с кем (коалицию), а быть коалицией в лице одной фракции и депутатов-мажоритарщиков – такую возможность исключать сегодня нельзя", - добавил он.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия Зеленского "Слуга народа" (от 42,7% до 44,4%), за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" (от 11,5% до 12,9%), "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9%), партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (от 6% до 6,5%)
Вчера, 04:07Процедура выборов в парламент Украины