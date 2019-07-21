Партия Вакарчука заявила о готовности к переговорам о коалиции

"Все вопросы о коалиции нужно будет задавать тогда, когда увидим конфигурацию всех сил в Верховной раде. Во-вторых, когда будут очерчены пункты коалиционного соглашения. Потому что, напомню вам, коалиция создается не потому, что кто-то кому-то нравится, а потому что есть определенные пункты коалиционного соглашения, которые все участники готовы подписать и за которые они готовы нести ответственность, и которые они считают правильными для изменений в стране", — приводит слова Вакарчука издание "Новое время".