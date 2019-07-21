Партия Вакарчука заявила о готовности к переговорам о коалиции

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что разговоры о формировании коалиции в новой Верховной Раде нужно задавать после результатов голосования.
Президент Украины Владимир Зеленский (его партия "Слуга народа" получает 43-44%, по данным exit polls) ранее пригласил Вакарчука обсудить создание коалиции в Верховной раде.
"Все вопросы о коалиции нужно будет задавать тогда, когда увидим конфигурацию всех сил в Верховной раде. Во-вторых, когда будут очерчены пункты коалиционного соглашения. Потому что, напомню вам, коалиция создается не потому, что кто-то кому-то нравится, а потому что есть определенные пункты коалиционного соглашения, которые все участники готовы подписать и за которые они готовы нести ответственность, и которые они считают правильными для изменений в стране", — приводит слова Вакарчука издание "Новое время".
В тоже время, член партии "Голос" Ярослав Юрчишин не исключил проведения переговоров с партией бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" и с партией Юлии Тимошенко "Батькивщина".
"Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, отстаивают интерес оккупанта. Мы готовы вступать в коалицию с теми силами, за которыми не стоят олигархи. Если силы Порошенко и Тимошенко будут серьезно готовы вести разговоры о деолигархизации - мы готовы с ними вести переговоры", - приводит слова Юрчишина сайт Громадське ТВ.
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