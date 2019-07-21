"Батькивщина" не претендует на должности в новой Раде, заявила Тимошенко

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ее партия не претендует на должности в Верховной раде нового созыва.

"Мы ни на какие должности не претендуем, мы будем служить Украине, где бы мы ни были: в коалиции, не в коалиции. Наша команда 20 лет отдавала свои силы Украине", - сказала Тимошенко на брифинге после закрытия избирательных участков.