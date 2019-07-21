"Оппозиционная платформа" поддержит мирные инициативы Зеленского

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" готова поддерживать инициативы президента Украины Владимира Зеленского по установлению мира в Донбассе, заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович на брифинге в штабе партии.
"Мы с удовольствием будем объединяться даже не в какую-то коалицию, а просто помогать тем, кто будет восстанавливать мир. Если партия Зеленского будет стремиться к миру, мы окажем ей помощь независимо от того, какие у нас договоренности. Все остальные, когда будут вести нас НАТО, к МВФ и еще не известно куда - мы не будем сотрудничать", - сказал Рабинович.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов, лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (от 42,7% до 44,4%), за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" (от 11,5% до 12,9%), "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9;%), партия Юлии Тимошенко (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос (от 6% до 6,5%).