"Оппозиционная платформа" поддержит мирные инициативы Зеленского

"Мы с удовольствием будем объединяться даже не в какую-то коалицию, а просто помогать тем, кто будет восстанавливать мир. Если партия Зеленского будет стремиться к миру, мы окажем ей помощь независимо от того, какие у нас договоренности. Все остальные, когда будут вести нас НАТО, к МВФ и еще не известно куда - мы не будем сотрудничать", - сказал Рабинович.