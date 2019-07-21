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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" поддержит мирные инициативы Зеленского

Вчера, 21:22
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Вадим Рабинович. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" готова поддерживать инициативы президента Украины Владимира Зеленского по установлению мира в Донбассе, заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович на брифинге в штабе партии.
"Мы с удовольствием будем объединяться даже не в какую-то коалицию, а просто помогать тем, кто будет восстанавливать мир. Если партия Зеленского будет стремиться к миру, мы окажем ей помощь независимо от того, какие у нас договоренности. Все остальные, когда будут вести нас НАТО, к МВФ и еще не известно куда - мы не будем сотрудничать", - сказал Рабинович.
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Досрочные выборы в РадуСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВадим РабиновичДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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