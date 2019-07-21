Явка на выборах в Раду превысила 50%

Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области

Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 20.00 мск по данным 19 из 199 округов составила 50,09%, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (от 42,7% до 44,4%), за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" (от 11,5% до 12,9%), "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9;%), партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (от 6% до 6,5%).