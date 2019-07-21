Явка на выборах в Раду превысила 50%

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 20.00 мск по данным 19 из 199 округов составила 50,09%, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (от 42,7% до 44,4%), за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" (от 11,5% до 12,9%), "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9;%), партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (от 6% до 6,5%).
По итогам выборов в Верховную раду в 2014 году, у партии "Блока Петра Порошенко" было 127 мест, "Народного фронта" - 79, "Оппозиционного блока" - 39, "Самопомощи" - 25 мест. Фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко и "Батькивщины" получили по 21 месту. Партия Зеленского "Слуга народа" появилась в украинской политике перед президентскими выборами, прошедшими весной.
Вчера, 04:07Процедура выборов в парламент Украины