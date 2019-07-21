Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T21:19Z
https://ria.ru/20190721/1556745936.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155673/69/1556736929_0:135:3072:1863_1036x0_80_0_0_06ccf9dbaf957038b44c5a783cef7dfb.jpg
РИА Новости

Явка на выборах в Раду превысила 50%

Вчера, 21:19
394
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУрны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 20.00 мск по данным 19 из 199 округов составила 50,09%, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Вадим Рабинович
Вчера, 18:33
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (от 42,7% до 44,4%), за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" (от 11,5% до 12,9%), "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9;%), партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (от 6% до 6,5%).
По итогам выборов в Верховную раду в 2014 году, у партии "Блока Петра Порошенко" было 127 мест, "Народного фронта" - 79, "Оппозиционного блока" - 39, "Самопомощи" - 25 мест. Фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко и "Батькивщины" получили по 21 месту. Партия Зеленского "Слуга народа" появилась в украинской политике перед президентскими выборами, прошедшими весной.
Выборы на Украине
Вчера, 04:07
Процедура выборов в парламент Украины
230003
Обсудить 1
Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
РИА
Новости
Вадим Рабинович
"Оппозиционная платформа" поддержит мирные инициативы Зеленского
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал первые экзит-поллы на выборах в Раду
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Лента
новостей
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
"Батькивщина" не претендует на должности в новой Раде, заявила Тимошенко
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Эксперт оценил возможное создание коалиции партий Зеленского и Вакарчука
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала первые экзит-поллы на выборах в Раду
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Фракция "Слуги народа" в Раде поддержит отмену неприкосновенности депутатов
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Партия Вакарчука заявила о готовности к переговорам о коалиции
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве. 21 июля 2019
Зеленский прокомментировал возможность премьерства Тимошенко
Вадим Рабинович
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
В Совфеде прокомментировали первые экзит-поллы на выборах в Раду
Константин Косачев
Косачев прокомментировал результаты экзит-поллов на выборах в Раду
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Совфеде предрекли наступление "трудных времен" для украинской власти
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
00:30"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
00:29Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"
00:18Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии "Самопомощь"
00:12Итоговая явка на выборах в Раду составила 49,84%
Лента новостейМолния