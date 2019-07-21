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РИА Новости

Поклонская прокомментировала первые экзит-поллы на выборах в Раду

Вчера, 21:07
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Результаты exit poll парламентских выборов на Украине показывают, что люди хотят перемен и мира, считает депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская.
По данным национального exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Верховную раду Украины по итогам внеочередных выборов, лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа " с 43,9%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,9%.
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"Результаты показывают что люди хотят перемен, хотят мира и возобновления нормальных отношений. Хочу верить в то, что эти перемены действительно произойдут на Украине, и, конечно, межпарламентское сотрудничество (с Россией - ред.) необходимо на принципах взаимоуважения и сдержанности", - сказала РИА Новости Поклонская.
Депутат убеждена, что "заокеанским кукловодам" не нужно сближение России с Украиной. "А если все таки случится, то наши страны утрут нос таким режиссерам", - заключила парламентарий.
Выборы на Украине
Вчера, 04:07
Процедура выборов в парламент Украины
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Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеНаталья ПоклонскаяВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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