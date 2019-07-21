Поклонская прокомментировала первые экзит-поллы на выборах в Раду

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Результаты exit poll парламентских выборов на Украине показывают, что люди хотят перемен и мира, считает депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская.

По данным национального exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Верховную раду Украины по итогам внеочередных выборов, лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа " с 43,9%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,9%.

"Результаты показывают что люди хотят перемен, хотят мира и возобновления нормальных отношений. Хочу верить в то, что эти перемены действительно произойдут на Украине, и, конечно, межпарламентское сотрудничество (с Россией - ред.) необходимо на принципах взаимоуважения и сдержанности", - сказала РИА Новости Поклонская.