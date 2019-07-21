Медведчук прокомментировал первые экзит-поллы на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что политсила довольна результатом exit poll относительно внеочередных выборов в Верховную раду, согласно которым занимает второе место, однако относится критично к этим цифрам.

"Безусловно, мы, с учетом только что оглашенных exit poll, довольны результатом, но до конца не удовлетворены. И мы критически относимся к тому, что сделано, к тому, что вы видите сейчас в виде цифр. Все-таки эти цифры exit poll еще на 18.00 (совпадает с мск)", - заявил Медведчук на брифинге после закрытия избирательных участков, трансляцию вел телеканал "112. Украина".