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РИА Новости

Фракция "Слуги народа" в Раде поддержит отмену неприкосновенности депутатов

Вчера, 21:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Глава партии президента Украины "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что фракция в Верховной раде в полном составе поддержит отмену депутатской неприкосновенности.
"Я уверен, что эта Рада будет голосовать за изменения в конституцию, потому что старая пластинка, что мы снимем депутатскую неприкосновенность не сегодня, а для следующих депутатов, уже не пройдет. Партия "Слуга народа" в полном составе будет за это голосовать, я уверена, что найдутся и другие депутаты, которые будут за это голосовать", - сказал Разумков на брифинге в избирательном штабе, который транслировался в прямом эфире.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
11 июня, 10:52
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Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия Владимира Зеленского "Слуга народа " с 43,9%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,9%.
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