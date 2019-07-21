Фракция "Слуги народа" в Раде поддержит отмену неприкосновенности депутатов

"Я уверен, что эта Рада будет голосовать за изменения в конституцию, потому что старая пластинка, что мы снимем депутатскую неприкосновенность не сегодня, а для следующих депутатов, уже не пройдет. Партия "Слуга народа" в полном составе будет за это голосовать, я уверена, что найдутся и другие депутаты, которые будут за это голосовать", - сказал Разумков на брифинге в избирательном штабе, который транслировался в прямом эфире.