Фракция "Слуги народа" в Раде поддержит отмену неприкосновенности депутатов

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Глава партии президента Украины "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что фракция в Верховной раде в полном составе поддержит отмену депутатской неприкосновенности.
"Я уверен, что эта Рада будет голосовать за изменения в конституцию, потому что старая пластинка, что мы снимем депутатскую неприкосновенность не сегодня, а для следующих депутатов, уже не пройдет. Партия "Слуга народа" в полном составе будет за это голосовать, я уверена, что найдутся и другие депутаты, которые будут за это голосовать", - сказал Разумков на брифинге в избирательном штабе, который транслировался в прямом эфире.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия Владимира Зеленского "Слуга народа " с 43,9%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,9%.