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РИА Новости

Бойко пообещал, что Украина вернется на мирный путь

Вчера, 20:50
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Юрий Бойко. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционный блок – за жизнь" Юрия Бойко, занимающей на внеочередных выборах в Верховную раду второе место, заявил, что Украина изменится и вернется на путь к миру.
"Я хотел бы заверить всех, кто проголосовал на избирательных участках, что страна изменится, она станет лучше, страна вернется на мирный путь, страна вернется к тому, чтобы заботиться о людях, и мы, вторая по величине политическая сила, будем залогом того, что это произойдет", - сказал Бойко на брифинге в воскресенье, комментируя итоги экзит-пола.
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Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (от 42,7% до 44,4%), за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" (от 11,5% до 12,9%), "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9;%), партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос (от 6% до 6,5%).
По итогам выборов в Верховную раду в 2014 году, у фракции "Блока Петра Порошенко" было 127 мест, "Народного фронта" - 79, "Оппозиционного блока" - 39, "Самопомощи" - 25 мест. Фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко и "Батькивщины" получили по 21 месту. Партия Зеленского "Слуга народа" появилась в украинской политике перед президентскими выборами, прошедшими весной.
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