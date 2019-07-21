Бойко пообещал, что Украина вернется на мирный путь

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционный блок – за жизнь" Юрия Бойко, занимающей на внеочередных выборах в Верховную раду второе место, заявил, что Украина изменится и вернется на путь к миру.

"Я хотел бы заверить всех, кто проголосовал на избирательных участках, что страна изменится, она станет лучше, страна вернется на мирный путь, страна вернется к тому, чтобы заботиться о людях, и мы, вторая по величине политическая сила, будем залогом того, что это произойдет", - сказал Бойко на брифинге в воскресенье, комментируя итоги экзит-пола.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов. Лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (от 42,7% до 44,4%), за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" (от 11,5% до 12,9%), "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9;%), партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос (от 6% до 6,5%).