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РИА Новости

Глава партии "Слуга народа" отказался назвать фамилию будущего премьера

Вчера, 20:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что пока не может назвать имя будущего премьера страны.
"Министр внутренних дел подается премьер-министром. Премьер-министр будет избран коалицией. Коалиция будет сформирована в новом созыве Верховной рады. Я считаю, что надо пока немного подождать. Я пока не могу сказать, кто будет премьер-министром", - сказал Разумков на брифинге в избирательном штабе, который транслировался в прямом эфире.
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Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов, лидирует партия Зеленского "Слуга народа" (от 42,7% до 44,4%), за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" (от 11,5% до 12,9%), "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко (от 8,5% до 8,9;%), партия Юлии Тимошенко (от 7,6% до 8,5%), партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос (от 6% до 6,5%).
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