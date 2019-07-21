Глава партии "Слуга народа" отказался назвать фамилию будущего премьера

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что пока не может назвать имя будущего премьера страны.

"Министр внутренних дел подается премьер-министром. Премьер-министр будет избран коалицией. Коалиция будет сформирована в новом созыве Верховной рады. Я считаю, что надо пока немного подождать. Я пока не могу сказать, кто будет премьер-министром", - сказал Разумков на брифинге в избирательном штабе, который транслировался в прямом эфире.

Ранее Зеленский заявил, что премьером должен стать новый человек с экономическим образованием.