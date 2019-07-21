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РИА Новости

Лидер партии Зеленского заявил о желании быстрее закончить войну в Донбассе

Вчера, 20:42
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© РИА Новости / Стрингер Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
Дмитрий Разумков . Архивное фото
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что у политической силы есть желание сделать все для того, чтобы окончание войны в Донбассе наступило как можно быстрее.
"Есть желание сделать все для того, чтобы окончание войны наступило как можно быстрее. В рамках тех полномочий, которые на сегодняшний момент есть у представителей нашей команды, а это именно президент государства Владимир Александрович Зеленский, его офис, уже делается ряд действий, который позитивно влияет на сложившуюся ситуацию", - сказал Разумков на брифинге по окончанию выборов.
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11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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