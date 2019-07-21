Лидер партии Зеленского заявил о желании быстрее закончить войну в Донбассе

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что у политической силы есть желание сделать все для того, чтобы окончание войны в Донбассе наступило как можно быстрее.
"Есть желание сделать все для того, чтобы окончание войны наступило как можно быстрее. В рамках тех полномочий, которые на сегодняшний момент есть у представителей нашей команды, а это именно президент государства Владимир Александрович Зеленский, его офис, уже делается ряд действий, который позитивно влияет на сложившуюся ситуацию", - сказал Разумков на брифинге по окончанию выборов.
По данным национального exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Верховную раду Украины по итогам внеочередных выборов, лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа " с 43,9%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,9%.