Лидер партии Зеленского заявил о желании быстрее закончить войну в Донбассе

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что у политической силы есть желание сделать все для того, чтобы окончание войны в Донбассе наступило как можно быстрее.

"Есть желание сделать все для того, чтобы окончание войны наступило как можно быстрее. В рамках тех полномочий, которые на сегодняшний момент есть у представителей нашей команды, а это именно президент государства Владимир Александрович Зеленский, его офис, уже делается ряд действий, который позитивно влияет на сложившуюся ситуацию", - сказал Разумков на брифинге по окончанию выборов.