Джабаров прокомментировал первые экзит-поллы на выборах в Раду

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Первые данные exit polls по итогам парламентских выборов на Украине говорят о том, что партия президента Владимира Зеленского может получит большинство в Раде и без коалиции, если завоюет достаточно мандатов в мажоритарных округах, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Exit polls отдают партии Зеленского "Слуга народа" 43-44%.

"Результаты exit polls ожидаемые. Теперь все зависит от того, сколько голосов Зеленский получит в мажоритарных округах. Если у него будут в Раде в результате 226 голосов, то ему не понадобится коалиция", - сказал сенатор.

В противном случае, сказал Джабаров, Зеленскому понадобится коалиция.