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РИА Новости

Джабаров прокомментировал первые экзит-поллы на выборах в Раду

Вчера, 20:38
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Первые данные exit polls по итогам парламентских выборов на Украине говорят о том, что партия президента Владимира Зеленского может получит большинство в Раде и без коалиции, если завоюет достаточно мандатов в мажоритарных округах, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Exit polls отдают партии Зеленского "Слуга народа" 43-44%.
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"Результаты exit polls ожидаемые. Теперь все зависит от того, сколько голосов Зеленский получит в мажоритарных округах. Если у него будут в Раде в результате 226 голосов, то ему не понадобится коалиция", - сказал сенатор.
В противном случае, сказал Джабаров, Зеленскому понадобится коалиция.
"И, скорее всего, на коалицию он пойдёт с партией Тимошенко или Вакарчука", - подчеркнул он.
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Процедура выборов в парламент Украины
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Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеВладимир ДжабаровУкраинаВ мире
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