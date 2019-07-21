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РИА Новости

Зеленский пообещал принять закон об импичменте в новой Раде

Вчера, 20:36
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новой Верховной раде будет принят закон об импичменте главы государства.
"В повестке дня Верховной рады вы обязательно увидите этот закон, закон об импичменте президента", - сказал Зеленский на брифинге после закрытия избирательных участков.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Раду по итогам внеочередных выборов, лидирует партия Зеленского "Слуга народа " с 43,9%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,9%.
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