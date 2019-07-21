Токаев рассказал, что уклонялся от предложения стать президентом Казахстана

Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Кандидатами в президенты были семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет.

"Что скрывать, с первого раза я, естественно, если не отказался, то уклонился, и разговоры на эту тему продолжались, естественно, не один день, не одну неделю, не один месяц и даже не один год. Я абсолютно трезво оценивал свои возможности, понимал, насколько тяжела ноша президента целого государства, девятого в мире по территории государства, расположенного в самом центре Евразии, если так можно выразиться", - сказал Токаев в документальном фильме Алексея Пивоварова "Президент 2.0", премьера которого состоялась в воскресенье на "31 канале".