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РИА Новости

Зеленский рассказал, когда начнутся "посадки" на Украине

Вчера, 20:17
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после прошедших досрочных выборов Раду будет назначен новый генеральный прокурор.

"Мы занимаемся этим процессом, появится правительство, появится новый генеральный прокурор", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос когда в стране будут "посадки".

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После обнародования данных экзит-поллов, которые показали победу партии "Слуга народа", Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку и заявил, что это даст возможность реализовать его законодательные инициативы.
Помимо назначения нового генпрокурора, президент пообещал принять закон об импичменте главы государства. В свою очередь, лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия поддержит отмену депутатской неприкосновенности.
Помимо этого, Зеленский также назвал приоритетные задачи для власти.
"Вы знаете, наши главные приоритеты – как и для каждого украинца, это прекращение войны, возвращение наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остается на Украине", - заявил Зеленский в штабе партии.
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