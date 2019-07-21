Зеленский рассказал, когда начнутся "посадки" на Украине

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после прошедших досрочных выборов Раду будет назначен новый генеральный прокурор.
"Мы занимаемся этим процессом, появится правительство, появится новый генеральный прокурор", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос когда в стране будут "посадки".
После обнародования данных экзит-поллов, которые показали победу партии "Слуга народа", Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку и заявил, что это даст возможность реализовать его законодательные инициативы.
Помимо назначения нового генпрокурора, президент пообещал принять закон об импичменте главы государства. В свою очередь, лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия поддержит отмену депутатской неприкосновенности.
Помимо этого, Зеленский также назвал приоритетные задачи для власти.
"Вы знаете, наши главные приоритеты – как и для каждого украинца, это прекращение войны, возвращение наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остается на Украине", - заявил Зеленский в штабе партии.